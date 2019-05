El tenis de Itapé en el provincial

Destacada participación de la delegación de Itape Tenis Club, en el 3er abierto nacional y 2do promocional provincial, llevado a cabo en la ciudad de Paraná el pasado fin de semana.

Los resultados fueron Joaquín Richard Campeón del G4 sub 14, Felipe Molina Zanetti sub campeón G4 sub 10, Federico Steven, semifinalista sub 12 G4, Manuel Arca finalista Second Chance, Command Ronald campeón sub 12 Second Chance, Salvador Uncal r y Steven campeones del doble. Agradecen enormemente la colaboración de los papas y de la gran familia de I.T.C.