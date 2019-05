Concierto de Amigos de la Música

El domingo 26, desde las 20 en el Club Social, se presentará el duo Paula Mena (Soprano) y Juan Almada (Guitarra clásica). Las entradas tienen un costo de 250 para socios, 300 para no socios y 50 pesos para Estudiantes y se podrán conseguir en el Club Social desde una hora antes del recital

El espectáculo, dedicado a distintas expresiones del repertorio nacionalista español para canto y guitarra, se organiza en torno de la obra de Joaquín Rodrigo (1901-1999), en ocasión del 20 aniversario de su fallecimiento, y se complementa con músicas de Federico Moreno Torroba (1891-1982) y Enrique Granados (1867-1916). Rodrigo y Moreno Torroba presentan su máximo reconocimiento y expresión en sus trabajos compuestos bajo distintas formas (solista, con piano, con orquesta, en ópera, en zarzuela, etc.) tanto para el canto como para la guitarra. El estilo de Rodrigo es una mixtura única en el siglo XX de tradición nacionalista oral, formas clásicas e influjo del impresionismo francés. Las piezas de cámara presentadas en este programa, forman parte de los ciclos Tres Villancicos, Tres canciones españolas y Madrigales Amatorios, y mezclan piezas originales y arreglos para la formación realizados tanto por el mismo compositor como por los intérpretes del recital. Federico Moreno Torroba fue un eminente compositor de Zarzuela. Las canciones elegidas para este programa, de un lenguaje más claro y directo que la música de Rodrigo, forman parte del ciclo 7 Canciones Populares Españolas. Enrique Granados, compositor de una generación anterior que Rodrigo y Torroba, presenta su nivel destacado en el repertorio para piano. Su ciclo para canto y piano Tonadillas al estilo antiguo, de las que forman parte las piezas seleccionadas en este programa en arreglo de los intérpretes, tiene como inspiración una famosa serie de pinturas de Francisco Goya.

Textos amatorios, picarescos y pintorescos atraviesan transversalmente la producción de los tres compositores, confluyen en este programa de concierto organizado formalmente por el contraste musical de cada estilo compositivo.

Paula Mena (canto lirico)

Nació en Buenos Aires y posteriormente se radica en la Ciudad de San Miguel de Tucumán donde realiza estudios de violín en el Instituto superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde el año 1993 comenzó su formación vocal con la Prof. Elsa Paladino, con quién realizó estudios de canto en el Conservatorio Provincial de Música Gilardo Gilardi de la Ciudad de La Plata. En la misma institución también realizó estudios de Arte Escénicos con el Prof. Alberto Jáuregui Lorda y de Repertorio con el Prof. Juan Pablo Scafidi. Ha realizado una intensa actividad coral integrando sucesivamente: el Coro Juvenil de la Secretaría de Cultura y Educación de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, el Coro de Cámara Tucumán dirigido por Ricardo Steinsleger, el Vocal de Cámara Platense dirigido por Fernando Tomé y el Conjunto Vocal de Cámara de la Cantoría Ars Nova de La Plata. Durante su residencia en la Ciudad de Tucumán ha integrado el Conjunto de Música Antigua “Los Ministriles” dirigido por Sergio Antonini, con el cual realizó actuaciones como soprano solista e intérprete de Flautas Dulces. Con este conjunto participó de cursos dictados por los Maestros: Andrés Guerzenzon, Pablo Pollitzer, Nina Diel, y Hernán Vives. Tambien ha participado de los cursos dictados por los Maestros: José María Sciutto (Italia), Werner Pfaff, Michael Hartenberg (Alemania), y Teresa Berganza (España) Se ha presentado como solista e integrando conjuntos de cámara en diversas ciudades de las Provincias de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Ha participado como solista en las producciones de: “Il. Ballo delle Ingrate” y “Orfeo” de Monteverdi, “La Flauta Mágica” de Mozart (1° Dama), “El Empresario” de Mozart (Madame Silberklang), “Abajo los Malos” (espectáculo infantil Sala Astor Piazzola, “Brujita 1 de Dido y Eneas de H. Purcell).El rol de la Segunda Dama, en la Ópera “Dido y Eneas” de H. Purcell, en el Teatro de Cámara de City Bell de la Ciudad de La Plata. Dentro del repertorio Sinfónico Coral ha interpretado como solista las siguientes obras: “JesuMeineFreude” y “WosollIchFliehenHin” de Buxtejude, “Missa des Mort” de Charpentiere, “Misa Dolorosa” de Caldara, “Misa en Fa” y “Te Deum” de Zípoli, “Misa Stleopoldi” de J.M. Haydn, “Salmo 42” de Mendelsohn “Magníficat”, “Cantata 57” y “Pasión según San Juan (con orquesta) de J. S. Bach, y Gloria de J. Rutter con el Coro Polifonico Nacional. Ha participado como Refuerzo del Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata en la Ópera “Cavallería Rusticana” de Pietro Mascagni, “Fausto” de Gounod, “Don Carlo” de Verdi, “Eugenio Oneguin” deTchaikovsky; y “Requiem” de Verdi A lo largo de su actividad musical – coral: fue Preparadora vocal del Coro Universitario de Tucumán (UNT) y del Coro Juglar. Desde el año 2009 es integrante Estable del Coro Polifónico Nacional

Juan Almada (Guitarra clásica)

Se graduó en guitarra en la UNLP (La Plata) y posgraduó con las más altas calificaciones en la Especialización en Música Latinoamericana en Guitarra (Conservatorio Luis Gianneo, Mar del Plata) con el Maestro Eduardo Isaac. Actualmente trabaja en dos producciones discográficas (Solista -Weiss, Suite XVIII Londres y Brouwer, Sonata del Decamerón Negro- y como dúo solista de orquesta – Brouwer, Concierto de Tricastin, primera grabación mundial-), mantiene una amplia actividad de conciertos y es profesor en las Cátedras de Guitarra de Facultad de Bellas Artes UNLP y Escuela de Música UNR (Argentina). Premiado en España (Benidorm-2015), Uruguay (César Cortinas-2005) y Argentina (Mozarteum Santa Fe 2010). Fue Becario del Fondo Nacional de las Artes en Música Barroca con Miguel de Olaso y del Festival Internacional Campos do Jordão y FEMUSC (Brasil). Fue solista de las orquestas Municipal de La Plata, Ensamble Nova y de la Camerata Argentina de Guitarras, con la que realizó junto a Eduardo Isaac el estreno Sudamericano del Concierto de Tricastin de Leo Brouwer. Participa como guitarrista y mandolinista en óperas del Teatro Colón y Teatro Argentino. Participó como guitarrista en escena, también en el Teatro Colón, de los espectáculos “Concierto Michel Legrand” (tocando bajo la dirección del compositor francés Michel Legrand, BAFICI 2016) y “An Evening with Pacino” (del actor Al Pacino, 2016). Fue parte del grupo instrumental que conformó la Cátedra de Interpretación del Maestro Dino Saluzzi en UNSAM. Realizó conciertos y brindó masterclasses en Argentina, Brasil, Uruguay, Portugal, Alemania, España, Holanda y Francia.

Trabajó como docente universitario invitado de Especializaciones en Guitarra en Brasil (USP, UFMG y UFRGS). Participó en los Festival Art Llobet (Barcelona), 6º Certamen Internacional de Guitarra Clásica Ciudad de Castalla (España), 8º Semana Latinoamericana (Frankfurt, Alemania), Festival Research Hands On Guitar (Aveiro, Portugal), 1º Seminário Internacional do Violao do IFRG y 1º Seminario Internacional de Viola do Pampa (Brasil), Bienal Arte – Cultura UNLP, Festival Internacional de Guitarra Arpeggiato (Argentina).