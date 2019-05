Con fuerza de Ley: Serán sancionados quienes agredan a docentes en el ámbito educacional

Las personas que agredan a docentes en escuelas públicas y privadas de la Provincia de Entre Ríos, podrán sufrir penas de arresto y elevadas multas, tras aprobarse con fuerza de Ley esta medida por parte de la Legislatura entrerriana.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1º.- Incorpórase a la Ley 3815 -Contravenciones policiales- el siguiente Capítulo:

“Contravenciones en el ámbito escolar Artículo 60º: Será sancionado con arresto de dos a

ocho días y/o multa equivalente al 100% del haber mensual de un Oficial Ayudante según el

Escalafón Policial Ley 5654 o su equivalente, la persona que alegando parentesco y/o

representación legal de un alumno, o cualquier persona que realice las siguientes acciones:

a) Hostigue, maltrate, insulte, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente a un

trabajador de la educación;

b) Arroje contra un trabajador de la educación o contra un bien de utilidad educativa,

elementos de cualquier naturaleza;

c) Ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del

personal docente o no docente;

d) Perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa.

Artículo 61º: Serán consideradas como agravantes de las acciones tipificadas cuando las

mismas se cometan frente o en presencia de los alumnos. En ese caso, la sanción establecida

será el doble de la dispuesta en el artículo anterior.

Artículo 62º: Las acciones indicadas en los artículos anteriores serán aquellas que ocurran

dentro del establecimiento educativo o en las inmediaciones del mismo, sean estos de gestión

pública o privada.

Artículo 63º: En el caso de la sanción de arresto prevista en el artículo 60, la misma será con

comunicación inmediata al Juzgado y Fiscalía en turno.”

ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo, en la instancia reglamentaria, elaborará un Texto

Ordenado de la Ley 3815 de conformidad a su contenido y redacción vigentes.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, etcétera.-

Sala de Sesiones. Paraná, 24 de abril de 2019.-

Dr. ALDO ALBERTO BALLESTENA SERGIO URRIBARRI

Vicepresidente 1º Cámara Senadores Presidente Cámara Diputados

a/c Presidencia

NATALIO GERDAU NICOLÁS PIERINI

Secretario Cámara Senadores Secretario Cámara Diputados