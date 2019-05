CE 850 – Con mucho espectáculo pasó la tercera

Competición Especial 850 celebró una nueva fecha con récord de autos inscritos, buena presencia de público y un sin fin de novedades para destacar de cara al futuro de la categoría con base local.

La categoría del momento registró 14 autos en la Clase Procar 1100 y 18 en la clase C, reflejando el muy buen momento de la categoría con muchos puntos positivos para destacar en el crecimiento de la misma, como por ejemplo la entrega de viáticos a los pilotos que residan a mas de 100 kilómetros del Autódromo de Concepción del Uruguay.

Procar 1100 – Conte redondeó en la tercera.

Con un golpe Conte se despedía de las chances de ganar la segunda fecha. Finalmente en un fin de semana que no arrancaba del todo bien para el pero el auto rendía bien. La final fué intensamente peleada en los tres primeros puestos, entre el ya mencionado sumado a Marcos Acosta y Diego Cabandié. El duelo cerrado por la cima del podio culminaba con Acosta que llegaba como puntero del torneo desertando con problemas mecánicos y Conte ganaba la carrera y Cabandié que nunca se separó mas de un auto de distancia, tratando de elaborar una maniobra de ataque cuando sorprende y termina la final con bandera roja con el 75% de las vueltas cumplidas debido al vuelco del retornado a la categoría, Humberto Odiard. Si bien el vuelco fué aparatoso no hubo consecuencias mayores para el sanjosecino.

La Copa Seniors quedó en manos de Alfredo Mosser, segundo Fabián Conte. Se quedó sin sumar el puntero Carlos Barreto.

Clase C – Otra vez ganó la paridad

El arranque del domingo no fué del todo agradable para la Clase C. La primer serie dejaba en la curva 2, luego de la largada cuatro autos seriamente dañados tras un múltiple choque. De estos solo se recuperaría para la final el de Amilcar Sigot en un esfuerzo descomunal entre colaboradores y pares para ponerlo en pista.

Intensa y desgastante fué la final pactada a 17 vueltas, donde pasó de todo detrás del ganador, Axel Boujón. Varios son los pilotos que se codearon con la posibilidad del podio, y muchas maniobras de soprepaso y pelea de marcas dejaron un gran espectáculo al público.

Gastón Dubois arribó segundo y Juan Alliaud enderando un fin de semana de mucho trabajo llegó tercero; conformando asi un podio nuevamente con tres marcas diferentes (Wolksvagen, Chevrolet, Fiat). También para destacar la ajustada clasifiación que incluyó 10 autos en un segundo.

Final Pro car 1100

1 CRISTIAN CONTE

2 DIEGO CABANDIE

3 DANIEL FLEITAS

4 GABRIEL ALFARO

5 MAXIMILIANO ROUGIER

6 ALFREDO MOSSER

7 FACUNDO ARANDA

8 FABIAN CONTE

9 OCTAVIO MARDON

10 MARCOS ACOSTA 2 V

11 HUMBERTO ODIARD 3 V

12 ARMANDO CLEPPE 7 V

13 JORGE ALEM

14 CARLOS BARRETO

Final Clase C (17 Vueltas)

1 AXEL BOUJON

2 GASTON DUBOIS

3 JUAN ALLAUD

4 FRANCO BONASEGLA

5 DANIEL SALVETTI

6 NICOLAS STUR

7 SERGIO SANCHEZ

8 ESTEBAN BENITEZ

9 MARTIN BENEDETTI

10 ANDRES DIAZ

11 ALEXIS DOBLER

12 FEDERICO COLOMBO

13 AMILCAR SIGOT 12 V

14 CLAUDIO ENRIQUEZ 12 V

15 MATIAS BACCON

16 CARLOS IGLESIAS

17 ALCIDES FRANCIA

18 VALENTIN OSENGAR

Andrés Fleitas Prensa Autódromo C.d.U.

Cel 3442 581760

Fotos: Javier Gauna – Prensa Autódromo.