Caminando los barrios, Farías dio a conocer su propuesta de la creación de juntas vecinales

De recorrida por distintos barrios, Mariano Farías, focaliza en unos de sus ejes de campaña que son las juntas vecinales “debemos darle a los vecinos las herramientas necesarias de participación y decisión para que su vida en la ciudad sea más confortable”.

Además agrego “hace años que no tenemos una ciudad con juntas vecinales fuertes, esto paso porque el ejecutivo municipal no las fomento, no les sirve que los vecinos estén organizados”.

“La herramienta del presupuesto participativo es muy buena, y en esta gestión se elimino, nosotros vamos a revivirla y hacer que los vecinos no solo sean ciudadanos que paguen sus impuestos” remarco el vecinalista.

Por último Farías dijo “con las juntas vecinales activas, los vecinos van a marcar la cancha al ejecutivo municipal, ellos van a ser la verdadera voz que de paso a una ciudad participativa”.