Arribalzaga cuestionó el proyecto de ley de Bomberos Voluntarios

Leandro Arribalzaba envió una nota al gobernador Gustavo Bordet en la que, despojándose de sus cargos de intendente de Villa Elisa y presidente de la UCR, manifestó su disconformidad con los cambios en el régimen legal de Bomberos Voluntarios. En la misiva calificó a los integrantes de estos 50 cuerpos de la provincia como “el alma del sistema de protección civil”.

En la nota, Arribalzaga dejó expuesto su “total disconformidad” con el proyecto de ley de Bomberos Voluntarios que el Ejecutivo envió a la Legislatura, que reemplazaría en caso de ser aprobado al régimen vigente (ley 8105 y decreto reglamentario 4481/92).

Además, hizo notar que el medio centenar de cuerpos voluntarios que existe en Entre Ríos es el resultado de la “ausencia del Estado”, por lo que los vecinos se juntan para proteger sus comunidades, constituyéndose estos hombres y mujeres en “el alma del sistema de protección civil”.

“Son gente común, de diversas profesiones” que “tienen algo que los iguala y sobre todo los distingue: vocación y espíritu de entrega”, puntualizó.

“Estas personas arriesgan su vida para salvar la de otros, se capacitan y se especializan”, agregó, señalando que algunas de estas personas “no regresan, como en el caso del bombero de San Salvador”.

Luego, pidió a quienes elaboraron el texto que “conozcan estas situaciones más a fondo, concretar una ley superadora y de contención. El Estado debe colaborar con quienes ayudan, no mirar para otro lado”, subrayó.

En el párrafo final de la nota, Arribalzagaba abrió un paréntesis “para hablarte a vos, Gustavo, no como gobernador si no como ciudadano para pedirte que no dejes cometer un error insalvable que va a causar un daño tremendo al sistema de bomberos voluntarios”.

Fuente APF