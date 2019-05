Apertura Promocional B y C: La China conservó la punta ganándole a Libertad

Los del Frigorífico derrotaron 1 a 0 a Libertad y continúan liderando la Primera B. Defensores Unidos y Atlético Concepción también ganaron y siguen prendidos.

Se jugó la 8ª Fecha del Toreo Apertura “Hugo Urquiza” de la Promocional B. La jornada se desarrolló el sábado en cancha de Agrario Rocamora, donde La China, el líder de la categoría, derrotó 1 a 0 a Libertad y conservó así la posición de privilegio.

Defensores Unidos continúa segundo a dos unidades tras ganar su partido frente a Boca Juniors de Colonia Elía por 2 a 1. En tanto que Atlético Concepción también se mantiene prendido en la pelea de arriba, goleó a Defensores 5 a 1 y está a tres del líder.

Divisional C

En cancha de Unión y Recreo de San Justo se jugó la Divisional C. Lamentablemente la jornada no pudo finalizar, en el anteúltimo partido de la jornada se enfrentaban Deportivo Villa San Justo y Menssana, igualaban sin goles y a falta de 6’ para el final el jugador de Menssana Pablo Sandoval sufrió un golpe en la cabeza sufriendo pérdida de conocimiento. Se vivieron momentos de tensión, hasta tanto llegó la asistencia y luego el traslado al Hospital Urquiza. Con un poco más de tranquilidad en cuento la recuperación del futbolista fue positiva, se resolvió no jugar el último partido entre PVC y Deportivo Concepción, uno de los líderes. El otro líder del torneo Social y Deportivo Federal derrotó 1 a 0 a Intensifit.

Primera División B

Resultados

Cancha: Agrario Rocamora (Organiza La Unión)

La Unión 3 – Deportivo Pronunciamiento 2 Boca Juniors (CE) 1 – Defensores Unidos 2 Libertad 0 – La China 1 Los Gorilas 4 – San José 0 Defensores 1 – Atlético Concepción 5 Villa Sol 1 – Titán 1 Deportivo Municipal 3 – Granate 4

Libre: Defensores de Malvinas

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF La China 20 8 6 2 0 13 3 10 Defensores Unidos 18 8 6 0 2 14 6 8 Atlético Concepción 17 7 5 2 0 16 7 9 Defensores del Malvinas 13 7 4 1 2 12 7 5 La Unión 12 8 4 0 4 12 11 1 Deportivo Pronunciamiento 11 7 3 2 2 11 7 4 Granate 11 7 3 2 2 7 6 1 Los Gorilas 10 7 3 1 3 8 7 1 Deportivo Municipal 9 8 2 3 3 12 14 -2 Boca Juniors (CE) 8 7 2 2 3 9 10 -1 Titán 6 7 1 3 3 10 11 -1 Villa Sol 6 8 1 3 4 6 12 -6 Defensores 5 8 1 2 5 6 21 -15 Libertad 4 7 1 1 5 7 12 -5 San José 4 8 0 4 4 3 12 -9

Primera División C

Resultados

Cancha: Unión y Recreo de San Justo (Organiza San Francisco)

La Rural 0 – Apolo Concepción 3 San Francisco 4 – Isótopos 2 Racing – UOCRA FC UOCRA no presentó el mínimo de jugadores. Resuelve el TDP San Miguel 1 – Metegol 0 Social y Deportivo Federal 1 – Intensifit 0 Villa San Justo 0 – Menssana 0 PVC – Deportivo Concepción

Posiciones