Valdunciel cerró su campaña en el Club Cerro



Fue durante la noche de este jueves 11 de abril en el Club Cerro, en un ambiente de celebración de cara a las expectativas positivas para el domingo.

La cita era a las 20:00hs en el Club Cerro de la ciudad, pero se tuvo que comenzar más tarde debido a que la gente continuaba llegando pasada esa hora. Ese fue el lugar elegido para que Ezequiel Valdunciel, junto a su compañera de fórmula, Daysi Prieto, sus candidatos a concejales y todo su equipo y militantes cerraran su campaña, tras semanas de arduo trabajo en el territorio escuchando a vecinos, comerciantes, empresarios e instituciones, y dando a conocer su propuesta de una ciudad diferente con una gestión transparente e inclusiva. La consigna: sumarse a la ciudad que se viene bajo la renovación de la política a través de un equipo de jóvenes, profesiones y con compromiso hacia el bienestar de cada uno de los uruguayenses.

Así fue que entre cánticos de “Keki intendente”, Valdunciel se dirigió enérgicamente hacia todas las personas presentes, agradeciendo el trabajo y acompañamiento y solicitando que nadie afloje: “Nos van a querer doblegar, pero nosotros tenemos algo que no se puede vencer que es la dignidad y el convencimiento de que una ciudad mejor es posible”, sentenció.

“Nos hubiese gustado tener unos días más o los días que fueran necesarios para recorrer hasta el último espacio de la ciudad como lo venimos haciendo todos juntos, pero bueno, finalizó la campaña. Por eso es que hoy nos juntamos a darnos un abrazo porque tenemos la seguridad de que ya somos ganadores”, afirmó Valdunciel.

Por su parte, Prieto manifestó su agradecimiento y convicción sobre la necesidad de definir una ciudad inclusiva que llegue a cada barrio: “Estamos en el 2019, no en el siglo XX, no puede ser que las políticas lleguen en torno a la Plaza Ramírez. Por eso es que, como venimos haciendo desde el 2015, vamos a cada rincón de la ciudad y así continuaremos haciéndolo”.