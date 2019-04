Todo sigue igual tras una nueva fecha del Femenino

Se jugó la 8ª Fecha del Apertura “Juanita Calivari” y el andar del certamen tiene a San Marcial y Almagro, puntero y escolta, cada vez más cortados arriba. En la “B” tampoco hubo cambios, Parque Sur ganó y continúa como único líder.

En cancha de Don Bosco se disputó este domingo la 8ª Fecha del Apertura Femenino que tiene a San Marcial y Almagro como animadores exclusivos en la pelea por el campeonato. Bohemias y Taitas volvieron a ganar, con idéntico resultado de 2 a 0 sobre Atlético Uruguay y Gorilas respectivamente y se mantienen líder y escolta con 24 y 21 puntos. Agrario Rocamora sumó 13 saltando al tercer escalón de las posiciones ganándole 2 a 1 a Don Bosco. En el restante partido María Auxiliadora goleó 4 a 0 a Unión y Recreo.

En la Divisional “B” manda Parque Sur, que goleó 4 a 0 a Engranaje para mantenerse en la cima de la tabla con 17 unidades. Su escolta Colonia Elía se mantiene expectante a solo dos puntos tras ganarle 3 a 0 a La China. Por su parte San José logró su primer triunfo en el certamen, fue 2 a 0 ante Lanús.

Resultados

Cancha: Don Bosco (Organiza: LFCU)

Agrario Rocamora 2 – Don Bosco 1

María Auxiliadora 4 – Unión y Recreo 0

Atlético Uruguay 0 – San Marcial 2

Colonia Elía 3 – La China 0

Parque Sur 4 – Engranaje 0

San José 2 – Lanús 0

Los Gorilas 0 – Almagro 2

Libre: Defensores

Árbitros: Analía Escobar, Federico Suffo, Agustín Cáceres y Galo Martínez

Posiciones

Divisional “A”

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF San Marcial 24 8 8 0 0 25 2 23 Almagro 21 8 7 0 1 34 3 31 Agrario Rocamora 13 8 4 1 3 12 11 1 Don Bosco 12 8 4 0 4 8 12 -4 Atlético Uruguay 9 8 3 0 5 9 9 0 Los Gorilas 8 8 2 2 4 5 15 -10 María Auxiliadora 7 8 2 1 5 6 16 -10 Unión y Recreo 0 8 0 0 8 1 32 -31

Divisional “B”

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Parque Sur 17 7 5 2 0 15 1 14 Colonia Elía 15 7 5 0 2 27 5 22 Defensores 13 6 4 1 1 9 3 6 La China 11 7 3 2 2 10 14 -4 Lanús 7 7 2 1 4 5 10 -5 San José 4 7 1 1 5 6 21 -15 Engranaje 1 7 0 1 6 1 19 -18



Próxima Fecha (9ª)

Divisional “A”

Unión y Recreo vs. Don Bosco

San Marcial vs. Agrario Rocamora

Almagro vs. Atlético Uruguay

María Auxiliadora vs. Los Gorilas

Divisional “B”

La China vs. Parque Sur

Lanús vs. Colonia Elía

Defensores vs. San José

Libre: Engranaje