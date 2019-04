Se jugó la décima del Femenino, sin novedades

En cancha de Los Gorilas se disputó este domingo la 10ª Fecha del Apertura Femenino “Juanita Calivari”, San Marcial continúa su marcha de triunfos, goleó 7 a 2 a Don Bosco, mientras que Almagro volvió a la victoria, también con goleada incluida, 6 a 1 a Agrario Rocamora.

Las Bohemias continúan firmes al frente de las posiciones con 30 puntos, las Taitas escoltando a cinco unidades.

En cuanto a la Divisional B tampoco hubo cambios sustanciales, Parque Sur derrotó a Lanús 2 a 1 y manda arriba, seguido de cerca a solo dos puntos por Defensores, que le ganó 1 a 0 a Colonia Elía. Ambos, cortados del resto, se enfrentan en la próxima fecha.

Resultados

Atlético Uruguay 1 – María Auxiliadora 1

Don Bosco 2 – San Marcial 7

Colonia Elía 0 – Defensores 1

Agrario Rocamora 1 – Almagro 6

Los Gorilas 0 – Unión y Recreo 0

Parque Sur 2 – Lanús 1

Engranaje 0 – La China 5

Libre: San José

Árbitros: Aldo Gómez, Analía Escobar, Marcelo Francia y Claudio Larrea

Cancha: Los Gorilas

Posiciones

Divisional “A”

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF San Marcial 30 10 10 0 0 36 4 32 Almagro 25 10 8 1 1 41 4 37 Don Bosco 15 10 5 0 5 12 19 -7 Agrario Rocamora 13 10 4 1 5 13 20 -7 Atlético Uruguay 11 10 3 2 5 10 11 -1 Los Gorilas 10 10 2 4 4 5 16 -11 María Auxiliadora 9 10 2 3 5 8 17 -9 Unión y Recreo 1 10 0 1 9 1 35 -34

Divisional “B”

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Parque Sur 21 9 6 3 0 17 2 15 Defensores 19 8 6 1 1 12 4 8 Colonia Elía 15 9 5 0 4 27 8 19 La China 15 9 4 3 2 15 13 2 Lanús 10 9 3 1 5 8 13 -5 San José 4 8 1 1 6 7 23 -16 Engranaje 1 8 0 1 7 1 24 -23

Próxima Fecha (11ª)

Divisional “A”

Almagro vs. Don Bosco

Unión y Recreo vs. San Marcial

Los Gorilas vs. Atlético Uruguay

María Auxiliadora vs. Agrario Rocamora

Divisional “B”

Defensores vs. Parque Sur

San José vs. Colonia Elía

Lanús vs. Engranaje

Libre: La China