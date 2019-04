Se desarrollará festival de boxeo en Club Almafuerte

Concepción del Uruguay, vivirá en vísperas del próximo fin de semana un festival de boxeo en las instalaciones del Club Almafuerte.

Será a partir de las 21 horas, organizado por el Gimnasio La Usina, teniéndose prevista la disputa de 10 combates incluyendo uno por el Título Entrerriano.

La velada contará además con combates internacionales, entre boxeadores locales del gimnasio enfrentándose a púgiles de la República Oriental del Uruguay, incluyendo entre ellos debutantes de Concepción del Uruguay y un encuentro entre púgiles femeninas, programándose el primer combate paras las 21.15 horas.

Por el Titulo Entrerriano se enfrentarán Ilan González ( San Justo) vs Juan finito López (Concordia).

Los restantes combates serán entre Francisco Bidegain (La Usina) vs Jorge dogo Martínez (Gchu); Hernández (Ferro) vs Matías Gabrieli (ROU); Nicolás Cignarelli (La Usina) vs Gustavo Torres (RUO); Gabriel Tonelotto (La Usina) vs Johan Mendez (ROU); Ramiro Gonzales (Ferro) vs Nahuel González (ROU); Leandro Soirefman DEBUTANTE (La Usina) vs Ariel Fredes (Basso); Ernesto Obispo DEBUTANTE (La Usina ) vs Ramón Almada (Concordia) y el combate femenino entre Luna Palma (La Usina) vs Ibana Acosta (Villaguay).

Las entradas tienen un valor en puerta de 120 pesos en el evento, mientras que las anticipadas 100 pesos.

Los lugares de compra de anticipada en los siguientes Gimnasio LA USINA M. Álvarez y Artusi, agencia “La Plaza” Urquiza y Artusi, “2 Ruedas Motos” 9 de julio1278 y agencia “Números y Flores” los Constituyente e Irigoyen.