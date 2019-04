Se cerró la primera rueda del Apertura Femenino

En cancha de Stella Maris se jugó la 7ª Fecha del Torneo Apertura “Juanita Calivari” del fútbol femenino de la histórica. La jornada le puso fin a la primera rueda del certamen y no hubo novedades respecto de la tabla de arriba, donde San Marcial sigue siendo el único líder tres golear 4 a 0 a Gorilas y Almagro, que goleó 6 a 0 a María Auxiliadora es el único escolta, el resto de los equipos un par de escalones más abajo.

El arranque de la segunda rueda se producirá la semana que viene y se espera el paso de las fechas para que vuelvan a verse las caras Bohemias y Taitas, lo que sucederá en la 12ª Fecha.

En la Divisional B, Parque Sur tuvo fecha libre e igualmente cerró la primera rueda en lo más alto de las posiciones, aunque ahora tiene tres escoltas en pocos puntos. Defensores quedó a solo una unidad, a dos Colonia Elía y a tres La China.

Síntesis

Agrario Rocamora 2 – Unión y Recreo 0

Goles: Patricia Moreyra y Florencia Aguiar (AR)

Defensores 1 – Lanús 0

Gol: Marianela López (D)

Almagro 6 – María Auxiliadora 0

Goles: Belén Yasiuk-2-, Milagros Cabrera-2-, Antonella Benítez y Oriana Gómez (A)

San José 2 – La China 5

Goles: Karen Gómez-2- (SJ); Lucía Váldez-2-, Jesica Schenfeld-2- y Rocío Coutinho (LCH)

Engranaje 0 – Colonia Elía 3

Goles: Rocío Delgado-2- y Micaela Martínez (CE)

Atlético Uruguay 0 – Don Bosco 1

Gol: Martina Ibarra (DB)

Los Gorilas 0 – San Marcial 4

Goles: Agustina Garnier-2-, Virginia Crudo y Rocío González (SM)

Libre: Parque Sur

Árbitros: Analía Escobar, Juan Carlos Ardetti y Martín Mendoza

Cancha: Stella Maris

Posiciones

Divisional A

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF San Marcial 21 7 7 0 0 23 2 21 Almagro 18 7 6 0 1 32 3 29 Don Bosco 12 7 4 0 3 7 10 -3 Agrario Rocamora 10 7 3 1 3 10 10 0 Atlético Uruguay 9 7 3 0 4 9 7 2 Los Gorilas 8 7 2 2 3 5 13 -8 María Auxiliadora 4 7 1 1 5 2 16 -14 Unión y Recreo 0 7 0 0 7 1 28 -27

Divisional B

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Parque Sur 14 6 4 2 0 11 1 10 Defensores 13 6 4 1 1 9 3 6 Colonia Elía 12 6 4 0 2 24 5 19 La China 11 6 3 2 1 10 11 -1 Lanús 7 6 2 1 3 5 8 -3 Engranaje 1 6 0 1 5 1 15 -14 San José 1 6 0 1 5 4 21 -17

Programación 8ª Fecha

Divisional A

María Auxiliadora vs. Unión y Recreo

Los Gorilas vs. Almagro

Atlético Uruguay vs. San Marcial

Agrario Rocamora vs. Don Bosco

Divisional B

San José vs. Lanús

Colonia Elía vs. La China

Parque Sur vs. Engranaje

Libre: Defensores