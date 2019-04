Rocamora no pudo con Obras

El primer tramo del 1C fue de mala puntería para ambos equipos. Obras lideró tan sólo 2-0 en casi 5 minutos, pero fluyó su ofensiva en el correr del próximo minuto y se puso 9-0 tras un triple de Pérez Costa y buenos movimientos de Bereilh. Rocamora apenas pudo abrir la cuenta después de 7 minutos de juego, pero su bajo porcentaje de campo lo condicionó (2-13).

Obras Basket no bajo el ritmo hacia el 2C y doblegó a su rival a lo largo del segmento. La rotación aurinegra contribuyó a no perder la intensidad y los puntos desde el banco no tardaron en llegar para gobernar al cabo de la primera parte (31-13).

Rocamora resurgió en la vuelta del descanso largo. Sin embargo, no le fue suficiente para recortar la distancia. El juego se tornó de ida y vuelta durante el segmento, las rockeras continuaron con su goleo repartido, y no se quitaron distancias (11-13).

Con la diferencia establecida, Obras simplemente mantuvo la paciencia y manejo los hilos del encuentro, para cerrar la fase regular de la Liga de Desarrollo Femenina con un claro triunfo (59-38).

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

OBRAS BASKET 59: R. Bereilh 4, A. Marín 4, V. Numa 8, J. Pérez 5, A. Tovar 8 (FI); J. Ponce 0, Y. Guigue 8, A. Sansone 6, A. Godoy 4, C. Mayoral 9, T. Reynoso 3. DT: S. Bracco.

ROCAMORA 38: J. Pais 16, F. Respeaud 6, A. Bonti 6, J. Valiente 2, N. Pag 0 (FI); A. Segovia 2, M. Turowiez 4, C. Almada 5, A. De Zan 1. DT: G. Jacquet.

PARCIALES: 15-5, 31-13 (16-8), 42-26 (11-13), 59-38 (17-12).

ÁRBITROS: Micaela Benuzzi – María Fernanda Olivieri.

ESTADIO: #ElTemploDelRock (Obras Basket).

Informe: Prensa Obras