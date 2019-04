Rocamora le ganó a Gimnasia y se acerca al objetivo

A cuatro fechas para cerrar la Conferencia Sur en la Liga Argentina de Básquetbol, este miércoles, Tomás de Rocamora le ganó bien 82-67 a Gimnasia de La Plata, se ubicó octavo en las posiciones y con muy buenas perspectivas para los tres partidos que restan. El Rojo tuvo cinco jugadores en doble dígito, destacándose Manuel Olocco con 15 puntos; Fernando Dose y Dominique Shaw con 14 cada uno. En la visita Delvin Dickerson aportó 16 y Leo La Bella 15.

Esta vez la victoria del Rojo no admitió discusión alguna, ni pasó sobresaltos y solo tuvo algunos impases en el tercer cuarto. En su mejor pasaje de la noche, con un La Bella inspirado y un Dickerson intratable, el Lobo se puso a 11 puntos pero no pudo hacer más en el último cuarto. Ahí quedó 20 puntos abajo y si bien se recuperó no tuvo más resto para pelear por un partido que tuvo un ganador más que justo.

Rocamora saltó a la cancha enchufado, arrancó con un triple de Shaw y si bien después quedó 3-6 abajo el propio Shaw volvió a castigar desde lejos para la igualdad. Más tarde se animó Gago, también lastimó y desde ese 9-6 el local hizo mucho mejor las cosas. La presencia de Manuel Olocco aportó goles en la pintura hasta que el marcador se disparó 21-11 y Mauro Tartaglia pidió minuto. El cierre fue 23-13.

Arrancó el segundo cuarto y con doble de Zuvich más triple de Cuello el Lobo se puso a cinco (23-18) y con ganas de pelear el partido. Después Rocamora volvió a tomar las riendas con un buen pasaje de Araujo, anotando y asistiendo. Rocamora volvió a manejar una diferencia de 10 puntos que luego amplió tras dos técnicas y expulsión a Tartaglia. El técnico Tripero protestó una ofensiva a Dickerson, no se quedó conforme y el árbitro Smith lo mandó a vestuarios. Al descanso largo se fueron 44-28.

En el segundo cuarto Gimnasia tuvo buenos pasajes de la mano de La Bella y dos volcadas tremendas de Dickerson. Pero en el inicio del tercero y hasta mitad del período Rocamora se mantuvo al frente por una diferencia de 18 puntos gracias a las anotaciones de Rogelio De León y Olocco. El cierre de ese parcial fue flojo para el Rojo porque perdió gol y Gimnasia empezó a encontrarlos con Cuello, Arca y Dickerson. Ganó la visita el segmento por 19-24 e ingresaron al último cuarto 63-52.

El último cuarto Rocamora lo inició con un doble y más tarde un triple del paraguayo Dose para recuperar algo de tranquilidad (68-54). Gimnasia tenía a La Bella y Dickerson con 4 faltas y el base se cargó el equipo al hombro. El partido ganó en emoción y en ese frenesí quedó 78-58 tras un doble de De León. Logró achicar Gimnasia a 14 pero los minutos se transformaron en su enemigo y tras la salida por faltas de Dickerson el técnico Juan Budiño decidió sentar a La Bella y Cuello.

Claramente la historia no se iba a revertir y Varas pudo aprovechar también para mandar a Pag y Burgos a la cancha, y darle más minutos a Impini y Helman. Lo cerró sin problemas Rocamora y solo esperó la chicharra final para festejar otro triunfo en casa. Es el segundo consecutivo y ahora se vendrá Racing de Chivilcoy, el sábado, para intentar seguir por esta senda. Ganar siempre sirve y ayuda, y en estos momentos calientes de cierre de la Fase Regular mucho más todavía.