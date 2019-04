Robo a una pollería: “Es la segunda vez que nos asaltan a mano armada” (Ver Video)

En las últimas horas de la tarde de este viernes, cerca de las 18.30 horas, un sujeto armado, que actuó con la complicidad de un segundo ladrón, asaltó a mano armada una pollería ubicada en bulevar 12 de Octubre y Hernández, que funciona bajo el nombre de “Super Pollo”.

03442 fue hasta el lugar del hecho y dialogó con Sara, la dueña del comercio que estaba presente al momento del atraco y contó su lamentable experiencia.

“Entró simulando ser cliente. Tenía una gorra puesta pero no se cubrió la cara y en ese momento sacó una pistola y me apuntó. En ese momento yo estaba con mi hija y el ladró también amenazó a un matrimonio mayor que estaba comprando y yo temía que los lastimara. Como se produjo el hecho no podía hacer otra cosa y le di la plata, pero no se conformó y le robó al cliente. Salió a la calle y lo esperaba una moto roja y negra con otro muchacho y se escaparon por calle Hernández”, señaló la damnificada que dijo claramente que sintió mucho temor, pero más por la pareja de gente mayor que fue amenazada.

La comerciante contó que es la segunda vez que la asaltan, siendo en otra oportunidad su hijo la víctima y que recibió un fuerte golpe. Reclamó por la falta de iluminación en la zona y mayor presencia policial.

De acuerdo a lo señalado las víctimas radicaron la denuncia y realizaron galería fotográfica, intentando reconocer al ladrón, desconociéndose los resultados de la diligencia, pero por otra parte se cuenta con filmaciones de cámaras de seguridad, pero al parecer las imágenes no son lo suficientemente claras para ver el rostro por el uso de la gorra, por lo que seguramente deberán ser trabajadas por personal especializado.