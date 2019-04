RECORDATORIO EN MEMORIA DE JOSE C. SILVA ” PIRUCHO”

A “Pirucho” Silva:

te recordaremos siempre con amor, fuiste un excelente compañero, excepcional diríamos, y por supuesto persona, te destacaste por tus valores morales y religiosos, por tu manera de ser, serena , componedora, amante de la verdad y la paz, en una palabra, una muy buena persona.

Tuviste una gran coherencia de vida, tus pensamientos coincidían con tus acciones.

Nos acompañaste siempre en lãs reuniones de egresados y tu presencia se descontaba de antemano, transmitiendo claramente tus afectos por todos nosotros, incluso organizando los eventos.

Enfrentaste con valentía la grave dolencia que padeciste apoyándote en tu enorme Fe Catolica y seguramente en el cariño de los tuyos, nos parece increíble la forma en que nos transmitías tu enfermedad, y la paz interior que tenias, como aceptándola como buen cristiano y con el convencimiento de que tu enorme fe vencería la enfermedad, no fue así lamentablemente, pero nos queda el ejemplo de tu lucha. Nos diste siempre una muestra cabal de , sabiduría, coraje y valentía . Dejaste en nosotros huellas imborrables de tu forma de ser, que en definitiva, le dio sentido a tu vida

Gracias Pirucho por los buenos tiempos que compartimos, y pedimos una oración en tu nombre, la que no es una frase común en tu caso, sino que estamos seguros que es lo que mas desearías.-

Tus compañeros, Promocion 1960 Bachilleres, Maestros, y Peritos Mercantile