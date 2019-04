Procedimiento en Paraná: Secuestran arma, municiones y motos

Efectivos policiales dependientes de Comisaria Decimoquinta de Paraná, como desencadenante de ilícitos ocurridos sobre calle Gdor. Tibiletti e inmediaciones, se abocaron a realizar las averiguaciones correspondientes, solicitando en base a esto 3 allanamientos.

En la tarde del lunes, los agentes dieron cumplimiento a los mandamientos emanados por el juzgado de garantías local, llevando a cabo allanamientos y requisa domiciliaria en tres viviendas del Barrio 98 viviendas.

En el primer allanamiento, los uniformados notificaron a un joven de 21 años de edad, lugar donde hallaron una moto Zanella Patagonia de 250 cc. y una cantidad importante de cartuchos de diferentes calibres tales como .16, 12, .22 largo, .22 Magnum; Arma semiautomática calibre .25, una canana para cartuchos calibre .22, dos riñoneras.

En el segundo procedimiento los efectivos no hallaron elementos de interés para la causa, no obstante esto y en el último allanamiento, en el cual se notificó a un hombre de 45 años de edad, hallaron una moto Brava 110 cc, la cual al chequearla tenía el número de motor adulterado y según la numeración del cuadro posee pedido de secuestro de fecha 29 de Septiembre de 2018, así mismo en el lugar chequearon otra moto tipo Chopera, la cual no coincidían el motor con el cuadro.

En los lugares allanados se realizaron las diligencias de rigor, procediéndose al formal secuestro de todo lo mencionado, dándole intervención a personal de la Dirección Criminalísta, todo esto con conocimiento de la fiscalía en turno.