Presencia uruguayense en el Regional de box

Este pasado sábado y Domingo se llevó a cabo el Campeonato Regional de Boxeo en el que se chocaron las Selecciones de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. En dicho encuentro participó como Técnico a cargo del Seleccionado Entrerriano el uruguayense Juan Manuel Garay, Director de la Academia de Boxeo Amilcar Brusa de nuestra ciudad.

Garay se refirió al evento en su red social en estos términos. “Quiero agradecer profundamente a todo el equipo que conforma la Federación Entrerriana de Box con su presidente Aquino López, su vice Víctor Medina y su secretario Eduardo Schol, por la confianza depositada en mi para llevar adelante tamaña responsabilidad. Deseo poner de relevancia la magistral organización con la que se llevó adelante este importantísimo encuentro.

Agradecido de corazón a quién ofició de técnico ayudante Ángel Dulche, con quien hicimos un gran equipo, infinito agradecimiento a los púgiles que integraron esta Selección, son unos señores boxeadores, fue un privilegio haberlos dirigido en esa esquina roja, ya se los dije en persona, pero se los vuelvo a decir por este medio: ganado o perdido la experiencia que se llevan es invalorable.

Deseo agradecer a quienes sin ellos estos chicos no serían lo que son, me refiero a sus respectivos técnicos formadores, gracias colegas por confiar en mí. Como resultado tenemos a Entre Ríos como el Equipo Campeón al ser el que más púgiles clasificó para el Campeonato Nacional a realizarse en Corrientes en el mes de Junio. Hubiéramos clasificado dos chicos más, pero tuvimos dos fallos adversos que a mi parecer correspondían a nuestros muchachos, de todas maneras, se suele decir que nuestro deporte es de apreciación. No resta más que seguir trabajando con más fuerzas para no dejar lugar a dudas en nuestras próximas presentaciones. Para finalizar deseo agradecer a mi familia, gracias por tanto aguante, por cuidar a mi hijo en mi ausencia, a mi mujer por comprender y siempre estar apoyándome en esta pasión.”