Paro Nacional: Muntes aseguró que “el único camino” para frenar el ajuste “es la unidad de la nación”

El secretario general de la CTA Autónoma y titular de ATE, Oscar Muntes, llamó a “profundizar la lucha” para frenar el ajuste del gobierno nacional.

Fue este martes en el marco del paro nacional y la movilización que la multisectorial realizó a Casa de Gobierno • También entendió que “la unidad en la calle” debe ser una señal para el gobierno provincial de cara a la paritaria del 6 de mayo. El gremio espera que se mejore la oferta anterior, que consideró “muy pobre”.

El dirigente se mostró “contento” debido a que la movilización de este martes demostró que “el único camino es la unidad de la nación”. Y volvió a criticar a los sectores de la CGT que no se plegaron al paro. “Seguramente que si hubiera sido una huelga general en todo el país hubiera sido más masiva y hubiéramos generado más rápido que este modelo económico cambie definitivamente”, lamentó.

Asimismo entendió que revisando “lo que pasaba hace tres años y lo que pasa ahora, está claro que no estábamos equivocados cuando decíamos que era un plan sistemático, no solamente para hacer la tercera reforma del Estado, sino para profundizar el modelo económico”. Como ejemplo de esto citó: “A un día del 1º de Mayo, con lo que significa para el pueblo argentino, aumenta el combustible. Eso significa que no van a parar y nosotros tenemos que seguir profundizando la lucha. El que se cree en el maquillaje que intentar hacer, está muy equivocado”, agregó.

• Plano provincial

El paro y la movilización se dan en un momento donde, en la provincia, se están realizando asambleas en varias reparticiones, como ATER, IAPV, Copnaf, por demandas sectoriales. Al respecto Muntes explicó que además el relamo es por la paritaria que permanece trabada. Recordó que “fue muy pobre, muy vacía la propuesta del gobierno y esperemos que el 6 haya una oferta diferente que podamos contemplar e ir a discutir con las bases”.

“Lo que demostramos hoy, la unidad en la calle, cómo nos movilizamos, debe ser una señal para que los funcionarios piensen cómo modificar la propuesta para el día 6 de mayo”, indicó. (APFDigital)

A Casa Gobierno

La Multisectorial que integran CTA Autónoma y las organizaciones sociales, se movilizaron en la mañana de este martes en el marco de la jornada de paro y de lucha en todo el país. La columna arrancó desde Plaza de Mayo y concluyó frente a Casa de Gobierno, donde se leyó un documento.

La movilización fue convocada para resistir y repudiar el modelo económico que impulsa la gestión del presidente de Mauricio Macri.

“Hoy estamos nuevamente en la calle en unidad de acción, en esta Multisectorial, junto a las organizaciones sindicales que nuclean las CTA, las organizaciones de trabajadores desocupados bajo el sello de “los cayetanos”, más de 80 gremios de la CGT, asociaciones vecinalistas y otras organizaciones del pueblo, a lo largo y ancho del país, ante un Gobierno nacional que forma parte de la oligarquía más conservadora, extranjerizante y antiobrera que hemos visto en los últimos tiempos”, leyeron en el acto que se desarrolló en la Plaza Mansilla, de espaldas a la Casa Gris.

“Si el ajuste no es mayor ha sido por las innumerables luchas que el pueblo protagoniza continuamente”, se destacó además. “Este Gobierno nacional, de rancia estirpe oligárquica, no comete errores: el sufrimiento de las grandes masas es la necesaria consecuencia de su plan político y de gestión”.

Luego se indicó: “Reafirmamos el rechazo a la adhesión de la Provincia al Pacto de Responsabilidad Fiscal y el apoyo dado por los legisladores entrerrianos a la reforma de la ley previsional y al Presupuesto Nacional 2019”.

“También denunciamos a la gestión municipal, representante en Paraná de estas políticas contra el pueblo, donde todo es negocio para pocos. Como ejemplo citamos el grave retroceso en derechos ciudadanos como el transporte público digno y accesible, el abandono de numerosos espacios públicos para provocar la entrega a privados”, se enumeró.

Para finalizar se expresó: “Por la historia de la clase trabajadora, por nuestros derechos cercenados y por una sociedad de la dignidad obrera convocamos todos los trabajadores ocupados, desocupados, activos y jubilados, organizados y no organizados a realizar todos los esfuerzos que hagan a un movimiento unitario en defensa real del pueblo entrerriano y argentino”.

AMET marchó

La Regional Entre Ríos de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) participó de la marcha de la Multisectorial hacia Casa de Gobierno.

El secretario gremial, Felipe Robles, cuestionó los recortes presupuestarios y la pérdida de contratos de trabajo aplicados por el Gobierno nacional.

Robles precisó que el objetivo de la movilización es expresarse contra “el sistema económico nacional” que provoca el “incremento del costo de vida de los trabajadores” y, como consecuencia, “el sueldo cada vez alcanza menos”.