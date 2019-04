Otro alerta: Pudo terminar en tragedia pero y no fue la primera vez

Un incidente vial de graves características, protagonizado por un carro a tracción a sangue, se produjo este lunes por la tarde en la rotonda del Monumento al General Urquiza del acceso a Concepción del Uruguay, que bien pudo terminar en un hecho trágico.

Lo más preocupante es que no es la primera vez que sucede en la ciudad, pero como en oportunidades anteriores, la fortuna estuvo presente y nadie resultó lesionado.

Testigos del hecho señalaron que un caballo que llevaba a tiro un carro con dos ocupantes, se desbocó y salió corriendo en dirección a la rotonda, donde habría saltado, pero el carro se trabó y terminó volcando.

Solo por milagro una motociclista salvó su vida, ya que por centímetros no fue embestida, en tanto que quienes iban en el carro, no habría sufrido lesiones, trascendiendo que pedían que no los filmen porque temían que les saquen el animal.

Muchos se acercaron a prestar ayuda, señalándose que el equino quedó tendido pero no sufrió heridas, recordando que tiempo atrás hubo dos incidentes similares en zona céntrica y solo hubo que lamentar daños materiales.

Este hecho hace reflexionar sobre la necesidad de controles para este tipo de transportes, ya que hay normas vigentes que lo prohíben y no hace falta tener mucha imaginación para saber qué hubiera ocurrido si esto sucede cuando en este lugar hay mayor tránsito.