Oferta completa para el fin de semana

Gran cantidad de categorías se esperan para este sábado y domingo 27 y 28 de Abril en el Autódromo de Concepción Del Uruguay.

Se trata de TC 850, TC Pista Entrerriano, Turismo Pista Entrerriano 1600, Fórmula Entrerriana, Turismo Standard 1400 y Citroen Competición que se reunirán para desarrollar su primer fecha. La mayoría de estas practicando la modalidad doble jornada, aumentando aún mas la cantidad de finales que se verán en pista, arrancando con las mismas desde el día sábado.

Con animadores de renombre en todas las categorías, la actividad comenzará el día sábado a las 9:30 hs con entrenamientos. Cerrando el día, de 15 a 17 hs habrá finales. El domingo ya temprano habrá autos en pista, a las 9:00 hs; series a las 11:00 hs y finales pasadas las 12:30 del mediodía.

En cuanto a precios, serán $250 para damas y caballeros, $50 seguro de menores, y $100 estacionamiento de vehículos livianos.

Cronograma

Autódromo de C. DEL URUGUAY – Comisión Aut. C. del Uruguay

F.E., T.C. Pista E., T.P.E. 1600: Circuito Nº 2, 3.200 mts

T.C. 850, Citroën y T.P.1400: Circuito Nº 3, 2.600 mts.-

HORARIOS OFICIALES

Sábado 27 de Abril

09,30 a 09,45 T. P. E. 1600 Entrenamientos Tanda única

09,55 a 10,10 T. C. Pista E. Entrenamientos Tanda única

10,20 a 10,35 T.C. 850 Entrenamientos Tanda única

10,45 a 10,55 Citroen Compet. Entrenamientos Tanda unica

11,10 a 11,18 T. P. E. 1600 Clasif. Grupo B 1ra. Tanda

11,23 a 11,31 T. P. E. 1600 Clasif- Grupo A 1ra. Tanda

11,40 a 11,50 T. C. Pista E. Clasificación 1ra. Tanda

12,00 a 12,10 T.C. 850 Clasificación 1ra. Tanda

12,20 a 12,30 Citroen Comp. Clasificación 1ra. Tanda

12,45 a 12,53 T. P. E. 1600 Clasif. Grupo B 2da. Tanda

12,58 a 13,05 T. P. E. 1600 Clasif. Grupo A 2da. Tanda

13,15 a 13,25 T. C. Pista E. Clasificación 2da. Tanda

13,35 a 13,45 T. C. 850 Clasificación 2da. Tanda

13,55 a 14,05 Citroen Compet. Clasificación 2da. Tanda

14,20 a 14,35 F. Entrerriana Entrenamientos Tanda única

14,40 a 14,50 T. P. 1400 Entrenamientos Tanda única

15,10 T. P. E. 1600 Final 1º Fecha 17 vueltas

15,50 T. C. Pista E. Final 1º Fecha 12 vueltas

16,20 a 16,30 T. P. 1400 Clasificación Tanda única

16,40 T. C. 850 Final 1º Fecha 16 vueltas

17,10 Citroen Compet. Final 1º Fecha 12 vueltas

Domingo 28 de Abril

09,00 a 09,05 T. P. E. 1600 Entrenamientos Tanda única

09,15 a 09,25 T. P. 1400 Entrenamientos Tanda única

09.35 a 09,45 F. Entrerriana Entrenamientos Tanda única

09,55 a 10,00 T. C. Pista E Entrenamientos Tanda única

10,10 a 10,15 T. C. 850 Entrenamientos Tanda única

10,25 a 10.30 Citroen Compet. Entrenamientos Tanda única

10,40 a 10,50 F. Entrerriana Clasificación Tanda única

11.10 T. P. E. 1600 1ra. Serie 6 vueltas

11,40 T. P. E. 1600 2da. Serie 6 vueltas

12,00 Citroen Compet. Serie única 5 vueltas

12,20 T. P. 1400 Serie única 6 vueltas

12,40 T. P. E. 1600 Salida a Pista

12,50 T. P. E. 1600 Final (2º fecha) 17 vueltas

13,30 F. Entrerriana Final ( 1º fecha) 15 vueltas

14,00 T. C. Pista E Final ( 2º fecha) 12 vueltas

14,30 T. C. 850 Final ( 2º fecha) 16 vueltas

15,00 Citroen Com. Final ( 2º fecha) 12 vueltas

15,30 T. P. 1400 Final (1º fecha) 12 vueltas