Nuevos aportes para sectores intermedios

Se realizó una nueva entrega de aportes municipales a instituciones no gubernamentales. El intendente José Lauritto encabezó la entrega mensual de $ 113.202,48 a Bomberos, $ 33.350 para el alquiler de Fundación “El Edén”, y dos cheques de $ 49.000 y $ 48.640 para la Asociación de Apoyo al Comando Radioeléctrico. Aunque no fueron entregados por no estar sus representantes, los aportes incluían $ 93.409,63 para la cooperadora del Hospital “Justo José de Urquiza” y $ 164.336,96 para la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional.

Compromiso con el trabajo voluntario

Lauritto manifestó que, “si bien la Municipalidad no está obligada a realizar esos aportes, lo hacemos. A esto lo hace la comunidad porque quiere a su Policía, a sus Bomberos, la recuperación de adictos”. Destacó el trabajo voluntario a cambio de ninguna remuneración y que “desde ese lugar del voluntariado es que nosotros apoyamos. Sentimos que tenemos que apoyar a quienes voluntariamente, como ustedes, luchan porque la ciudad esté mejor”.

Gabriela Ávalos contó que actualmente El Edén trabaja con “más de 100 chicos. Estamos atendiendo muchas entrevistas de Gualeguaychú –de donde son el 80% de las entrevistas- y también de Concordia, Buenos Aires, Santa Fe”.

Por su parte, Miguel Dupont informó que “estos aportes están ya destinados a la compra de equipamiento para personal de Bomberos de origen alemán. Hoy las capacitaciones y el equipamiento del personal es fundamental”. Además detalló que ya se compraron equipos por $ 1.100.000. Vale agregar que, además de los aportes mensuales originados en un monto por cada Tasa de Obras Sanitarias, la Municipalidad paga el contrato de 9 integrantes del cuerpo de Bomberos. Además, se elevará al Concejo Deliberante un convenio para colaborar con el combustible. También para gastos de provisión de combustible ocupa los aportes la Asociación de Apoyo al Comando Radioeléctrico.