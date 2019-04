INSTANCIA LOCAL DE ABUELOS EN ACCIÓN Habrá campeonato de tejo (masculino y femenino) y lanzamiento al aro. El profesor Fabricio Rougier, a través de Área de Deportes de Villa Elisa, invita a todos los adultos mayores a ser parte de la Primera Instancia local del año, de Abuelos en Acción, a concretarse en el Polideportivo Municipal de Villa Elisa hoy miércoles 17 de abril partir de las 14:30 horas. Habrá campeonato de tejo (masculino y femenino) y lanzamiento al aro. Será una excelente oportunidad para divertirse y compartir con otros abuelos mates, juegos y tortas fritas. #Deportes #abuelos PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA CÁMARA DE TURISMO DE VILLA ELISA Autoridades de la Cámara realizarán la presentación de sus objetivos y acciones previstas, así como los beneficios para los asociados. El próximo miércoles 24 de abril, a la hora 20:00, en el Auditorio Municipal “Heraldo Peragallo” de Villa Elisa se presentará públicamente la Cámara de Turismo de Villa Elisa (CATURVE). Autoridades de la Cámara realizarán la presentación de sus objetivos y acciones previstas, así como los beneficios para los asociados. La flamante Cámara de Turismo de Villa Elisa (CATURVE), es una organización que nuclea a prestadores de servicios turísticos de la ciudad. Tiene como misión promover acciones coordinadas entre prestadores del sector privado, los gobiernos y organizaciones, a fin de alcanzar los objetivos trazados, teniendo como visión un desarrollo integral de la actividad turística a nivel local. #CamaradeTurismodeVillaElisa SEMANA SANTA EN LA FRAGUA Cine, rock y folclore en el Centro Cultural La Fragua. Desde la Asociación Civil La Fragua se informa la cartelera de eventos para este fin de semana largo con motivo de la Semana Santa. Cine Dos comedias protagonizadas por Pablo Echarri: “El kiosco” (Viernes y Domingo a las 21 hs.) y “Happy Hour” (Domingo a las 19 hs.). Noche de Rock! El viernes 19 de abril a partir de las 23 hs. se presentan bandas de nuestra ciudad para disfrutar de una velada a puro Rock Elisense. Habrá servicio de cantina y comidas rápidas. Peña! Noche de folclore Sábado 20 de abril 22 hs. Gran Peña! Una velada para cantar y bailar lo mejor de nuestro folclore, se presentarán la agrupación de baile “Danzarensueños” y la música del Grupo “La Vuelta”. Habrá un completo servicio de cantina y comidas rápidas. Este evento es organizado en forma conjunta entre el profesor Gustavo Orcellet y La Fragua. #Cine #Rock #Folclore #LaFragua NUEVA ENTREGA DE ACEITE A ADCADIS Adcadis realizan el acopio, decantado y filtrado del aceite para luego comercializarlo como materia prima para la producción de biodiesel. Personal del Área Ambiente de la Municipalidad de Villa Elisa concretó ésta semana una nueva entrega de aceite vegetal usado a ADCADIS (Asociación del Departamento Colón de Ayuda al Discapacitado). En esta oportunidad, se dejaron 800 litros de aceite en la institución colonense. Allí realizan el acopio, decantado y filtrado del aceite para luego comercializarlo como materia prima para la producción de biodiesel. Quienes quieran sumarse a este proyecto saludable pueden colocar el aceite usado en botellones limpios, bien cerrados y luego depositarlo en alguno de los 33 puntos limpios que se encuentran distribuidos en la ciudad de Villa Elisa. #AmbienteVillaElisa #biodiesel RECOMENDACIONES BROMATOLÓGICAS PARA SEMANA SANTA Se sugiere consumir alimentos en buen estado, adquiridos en comercios habilitados, evitando hacerlo en la vía pública. Dado que el consumo de pescado aumenta durante la Semana Santa, desde la Dirección de Prevención Urbana, a través de la sección Bromatología, se dan a conocer una serie de recomendaciones a la hora de adquirir y consumir este tipo de producto. Se sugiere consumir alimentos en buen estado, adquiridos en comercios habilitados, evitando hacerlo en la vía pública. Al respecto, dicha sección continúa realizando inspecciones en diferentes locales comerciales como supermercados, carnicerías y autoservicios que expenden pescados, como también en locales de elaboradores y venta de platos preparados a base de pescados. Medidas de Prevención: · Los pescados frescos deben tener las agallas rojas, las escamas bien adheridas al cuerpo y brillantes, su carne debe ser bien firme (que no ceda a la presión del dedo) y los ojos deben ser brillantes, ya que la presencia de opacidad o hundimiento es índice de deterioro. · Los filetes deben ser firmes al tacto y sus bordes no deben ser secos o amarillentos. · Exija y mantenga los pescados siempre refrigerados; podrán conservarse de 1 a 2 días en heladeras y hasta 3 meses en freezer (-18ºC). · Las latas de conserva de productos pesqueros, al igual que otros productos enlatados, no deben presentar abolladuras, ni estar hinchadas, ni oxidadas. En este caso también, se deben verificar los rótulos, procedencia y vencimiento. · Evitar descongelar y volver a congelar los pescados y mariscos. El modo de descongelar se debe hacer en heladera o microondas, nunca a temperatura ambiente. · Evitar la contaminación cruzada: manipular separadamente los pescados crudos del resto de los alimentos y lavarse las manos después de manipularlos. · Hierva los mariscos al menos 5 min. y consumirlos cocidos ya que el limón no elimina las bacterias. Unas de las posibles intoxicaciones al ingerir estos productos es el Vibrio Parahemolyticus, es una bacteria que produce cuadros de gastroenteritis severos con indigestión, vómitos y dolor abdominal. Si se presentan estos síntomas, puede tratarse de una intoxicación, por lo que se debe recurrir al centro de salud más cercano. #Recomendaciones #consumosegurodepescado #BromatologiaVillaElisa