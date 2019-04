CIRCUNVALACIÓN DE LA EX RUTA 23 La circunvalación de la obra vial en Villa Elisa se trazaría sobre Blvd. Illía (ex calle 02) y calle Buenos Aires. El Presidente Municipal de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga, recibió la visita en la mañana de éste miércoles, de técnicos de Vialidad Provincial, Dirección Proyectos. En el salón de los Intendentes de la Municipalidad de Villa Elisa junto al Secretario de Obras Públicas, Ing. Darwin Casterá, se analizaron las obras complementarias a la Pavimentación de la Ex Ruta 23, obra financiada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Dicho encuentro surge a partir de los reiterados reclamos de éste municipio al gobierno provincial en avanzar con dicha obra y dar respuestas a los reclamos de los vecinos de la zona. La ex Ruta 23, que se extiende desde la localidad de Caseros y culmina en Villa Elisa, zona del cementerio local y la obra complementaria solicitada por Villa Elisa y vecinos de la zona consiste en una arteria de circunvalación que se trazaría sobre Blvd. Illía (ex calle 02) y calle Buenos Aires. Los técnicos de vialidad junto a los funcionarios elisenses recorrieron la zona, estudiaron el plano del sector donde se desarrollará la obra vial y ahora se procederá a realizar el estudio de impacto socio-ambiental. #vialidadprovincial #exruta23 COMENZARON LAS JORNADAS DE PRÁCTICAS AMBIENTALES Mientras que en la jornada de hoy, el disertante, el Licenciado Juan Carlos Dabusti, brindará un taller de buenas prácticas aplicadas. Como estaba previsto, ayer comenzaron a desarrollarse las Jornadas de Buenas Prácticas Ambientales destinadas a la comunidad en general y en especial al sector de alojamientos turísticos. Con una excelente participación del público se vivió la primera jornada la cual consistió en fortalecer la relación del Turismo y el Medio Ambiente, afianzando el modelo de desarrollo turístico respetuoso del ambiente, destacando los principios de sustentabilidad. Organizadas por el Área Ambiente y la Dirección de Turismo, estas jornadas buscan abordar temas de interés en el ámbito ambiental y turístico como los principios de la sustentabilidad, la gestión ambiental sociocultural y empresarial, la gestión sustentable, la comunicación interna y externa, la responsabilidad social y la gestión de calidad. Mientras que en la jornada de hoy, el disertante, el Licenciado Juan Carlos Dabusti, brindará un taller de buenas prácticas aplicadas. Dichas jornadas se encuentran enmarcadas en el programa de educación ambiental “si vos haces tú parte, la nuestra es posible” y del plan estratégico de turismo sustentable 2029. Hoy jueves, la cita, nuevamente, es en el Centro Cultural “La Fragua” de 15 a 19 horas. #buenaspracticasambientales #TurismoVillaElisa #AmbienteVillaElisa CHARLAS Y TALLERES DE JARDINERÍA 2019 El jardín y las estaciones, paisaje urbano, plantas medicinales, aromáticas, armado de ramos, serán algunos de los temas a desarrollarse. La Dirección de Turismo de Villa Elisa informa las propuestas, en charlas y talleres, sobre Jardinería a dictarse durante el corriente año. Con el propósito de seguir afianzando la imagen de Villa Elisa, Ciudad Jardín, se ha diseñado un cronograma de charlas y talleres que comenzará en el mes de mayo en el salón del Concejo Deliberante. · Jueves 16 de mayo: “El Jardín y las Estaciones” dictado por Gustavo Cheri, Paisajista y Jardinero. · Jueves 13 de junio: “El Paisaje Urbano, introduciendo el verde en la ciudad” dictado por Celina Gómez, Técnica en jardinería y floricultura. · Viernes 26 de julio: “Plantas Medicinales”, disertante: Guadalupe Simon, Médica de la UBA, medicina Naturista y Fito medicina. · Jueves 8 de agosto: “Jardines Históricos”, disertante: Gustavo Cheri, Paisajista y Jardinero. · Jueves 12 de septiembre: “Aromáticas” dictado por Gabriela Escrivá, Técnica en jardinería y floricultura, escritora en la Revista Jardín. · Sábado 28 de septiembre: “Armado de Ramos” a cargo de la florista Vanesa Graziani. Cabe destacar que las charlas y talleres están abiertas al público en general; valor de cada encuentro: $100-. (pesos cien). Se entregan certificados de asistencia. Por más información e inscripciones contactarse con la Oficina de Turismo de Villa Elisa Av. Urquiza 1798, Tel: 480146/481717 y/o redes sociales. #jardineria #TurismoVillaElisa #ciudadjardin