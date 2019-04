VILLA ELISA PRESENTA SU PROYECTO “PROTAGONISTA DE MI DESTINO” Éste proyecto propone una mirada diferente sobre la promoción de los emprendimientos turísticos de la ciudad, fomentando un vínculo más cercano entre el prestador de servicios turísticos y el turista que elige nuestro destino. Desde la Dirección de Turismo de Villa Elisa se informa a la comunidad que está en marcha el Proyecto “Protagonista de mi Destino”. Éste tiene como objetivo general fortalecer la comunicación y promoción de atractivos y servicios turísticos. Mientras que los objetivos específicos son: · Que los propietarios de servicios turísticos sean protagonista de su propia promoción. · Innovar en la comunicación y promoción de los emprendimientos turísticos del destino. · Asistirlos en la facilitación de herramientas de comunicación. Para concretar con las acciones contempladas dentro de éste proyecto se están llevando a cabo distintas actividades como: 1- Relevamientos de los emprendimientos interesados en la propuesta. 2- Confección de un cronograma de visita a los emprendimientos 3- Confección de un video destacando las fortalezas de los emprendimientos. Teniendo a sus propietarios como protagonistas del mismo. 4- Promoción y difusión en web y redes sociales. Protagonistas de mi destino, propone una mirada diferente sobre la promoción de los emprendimientos turísticos de la ciudad, fomentando un vínculo más cercano entre el prestador de servicios turísticos y el turista que elige nuestro destino. #ProtagonistademiDestino #TurismoVillaElisa LA ASPIRA HOJAS INICIA SU RECORRIDO POR LA CIUDAD Se sugiere a los vecinos hacer montículos de hojas sobre el espacio verde (espacio público) y no sobre las cunetas, o bien colocarlas en cajas evitando el uso de bolsas plásticas. Desde Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Elisa se informa a la comunidad que ésta semana comenzó a circular la Aspira Hojas por la ciudad de recolectando las hojas secas, propias de la época del año que estamos viviendo. La aspira hojas y un tractor con acoplado recorren todas las calles y avenidas de la ciudad. Mientras que los días y horarios del recorrido diario no se pueden especificar ya que el tiempo lo determina el trabajo que demanden algunos sectores donde el volumen de hojas es mayor. Se sugiere a los vecinos hacer montículos de hojas sobre el espacio verde (espacio público) y no sobre las cunetas, o bien colocarlas en cajas evitando el uso de bolsas plásticas. #recolecciondehojas #EspaciosVerdesVillaElisa JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES La actividad se desarrollará mañana miércoles 10 y el jueves 11 de abril de 15 a 19 horas en el Centro Cultural “La Fragua”. Les recordamos que, desde el Área de Ambiente junto a la Dirección de Turismo de la Municipalidad, organizan una jornada de buenas prácticas ambientales en el sector de alojamientos, donde se tratarán temas vinculados al ahorro de recursos energéticos y prácticas ambientales. Las jornadas están enmarcadas en el programa de educación ambiental “si vos haces tú parte, la nuestra es posible” y del plan estratégico de turismo sustentable 2029. La actividad se desarrollará mañana miércoles 10 y el jueves 11 de abril de 15 a 19 horas en el Centro Cultural “La Fragua” y contarán con la disertación del Licenciado Juan Carlos Dabusti. Los interesados podrán realizar consultas e inscribirse en la oficina de turismo Villa Elisa, Av. Urquiza 1798, tel.03447 481717 e-mail:turismo@villaelisa.gov.ar #buenaspracticasambientales #TurismoVillaElisa #AmbienteVillaElisa CHARLA SOBRE “PAUTAS PARA ACOMPAÑAR Y ESTAR ACOMPAÑADO” El tema tendrá como disertante a un hijo elisense, Maximiliano Kuttel, Médico Psiquiatra recibido en la UBA. Desde la Dirección de Cultura de Villa Elisa se informa a la comunidad que el próximo viernes 19 de abril, el Grupo de Salud Mental “No Estás Solo” ofrecerá una nueva charla abierta al público en general sobre “Pautas para acompañar y estar acompañado”. La cita es el viernes santo, 19 de abril a las 20.30 horas en el Salón de Cultura “Heraldo Peragallo”. El tema tendrá como disertante a un hijo elisense, Maximiliano Kuttel, Médico Psiquiatra recibido en la UBA; Jefe del sector de Hospitales de Día del Servicio de Psiquiatría del Hospital Italiano; Jefe del sector de Salud Mental de clínica de Rehabilitación Neurológica CIAREC y Especialista en Docencia Universitaria para profesionales de la salud. Será una charla muy interesante donde tendremos la oportunidad de nutrirnos del vasto conocimiento del profesional Maximiliano Kuttel; por otro lado, el público presente tendrá la posibilidad de intercambiar experiencias y efectuar preguntas al profesional. #GrupodeSaludMental #NoestasSolo #CulturaVillaElisa