Malvinas, Los Gorilas y Defensores Unidos llegaron arriba

Ganaron sus partidos y alcanzaron en la cima a Deportivo Municipal que perdió y Atlético Concepción que tuvo fecha libre. Se jugó el domingo en cancha de Rivadavia la 3ª Fecha del Apertura de la Primera “B”, tras la misma son cinco los equipos que lideran las posiciones.

Deportivo Municipal cayó 3 a 1 ante La China y perdió la oportunidad de quedar como único líder del certamen, teniendo en cuenta que Atlético Concepción, el otro que llegaba puntero, tenía fecha libre.

La circunstancia fue aprovechada por los Malvinas, Los Gorilas y Defensores Unidos, que ganaron sus juegos y alcanzaron la línea de los de arriba. Malvinas se impuso 2 a 0 a Defensores, Los Gorilas 3 a 2 a Libertad y Defensores Unidos 1 a 0 a Villa Sol.

Empates de los líderes en la “C”

El sábado en cancha de Almagro se jugó la Primera División “C”, donde los tres líderes que tiene la divisional igualaron sus partidos. Social y Deportivo Federal y Racing lo hicieron sin goles en el partido entre ambos. Por su parte Intensifit, el tercer equipo que comanda las posiciones, también sacó un punto sin abrir el marcador, frete a Deportivo Concepción.

Siguen líderes con siete unidades, ahora seguidos bien de cerca a un punto por Metegol y Deportivo Villa San Justo, que ganaron sus partidos frente a PVC y UOCRA FC.

Resultados

Primera División “B”

Deportivo Pronunciamiento 2 – Titán 1 San José 0 – Granate 2 Libertad 2 – Los Gorilas 3 La China 3 – Deportivo Municipal 1 Defensores Unidos 1 – Villa Sol 0 Defensores del Malvinas 2 – Defensores 0 Boca Juniors (CE) 1 – La Unión 0



Libre: Atlético Concepción

Árbitros: Juan Carlos Ardetti, Miguel Pérez y Juan Moser

Cancha: Rivadavia (Organiza Los Gorilas)

Primera División “C”

La Rural 1 – San Miguel 1 Deportivo Concepción 0 – Intensifit 0 Social y Deportivo Federal 0 – Racing 0 San Francisco 4 – Apolo Concepción 0 Deportivo Villa San Justo 3 – UOCRA FC 0 PVC 0 – Metegol 2 Menssana 5 – Isotopos 2



Árbitros: Cristian Debrabandere, Jorge Moreno y Juan Moser

Cancha: Almagro (Organizó Intensifit)

Posiciones

Primera División “B”

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Defensores del Malvinas 6 3 2 0 1 5 1 4 Los Gorilas 6 2 2 0 0 4 2 2 Atlético Concepción 6 2 2 0 0 2 0 2 Deportivo Municipal 6 3 2 0 1 5 4 1 Defensores Unidos 6 3 2 0 1 3 3 0 La China 5 3 1 2 0 3 1 2 Granate 4 3 1 1 1 2 1 1 Defensores 4 3 1 1 1 4 4 0 Boca Juniors (CE) 4 3 1 1 1 3 3 0 La Unión 3 3 1 0 2 2 2 0 Deportivo Pronunciamiento 3 2 1 0 1 2 2 0 Villa Sol 3 3 1 0 2 1 4 -3 Titán 2 3 0 2 1 2 3 -1 San José 1 3 0 1 2 1 4 -3 Libertad 0 3 0 0 3 2 7 -5

Primera División “C”

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Racing 7 3 2 1 0 4 0 4 Intensifit FC 7 3 2 1 0 3 0 3 Social y Deportivo Federal 7 3 2 1 0 2 0 2 Metegol 6 3 2 0 1 6 3 3 Deportivo Villa San Justo 6 3 2 0 1 4 2 2 Deportivo Concepción 5 3 1 2 0 3 1 2 San Francisco 4 3 1 1 1 5 3 2 PVC 4 3 1 1 1 3 3 0 Isótopos 3 3 1 0 2 7 8 -1 Menssana 3 3 1 0 2 5 6 -1 San Miguel 2 3 0 2 1 2 3 -1 La Rural 1 3 0 1 2 2 7 -5 UOCRA FC 1 3 0 1 2 1 6 -5 Apolo Concepción 1 3 0 1 2 0 5 -5

Próxima Fecha (4ª)

Primera División “B”

Los Gorilas vs. Boca Juniors (CE)

La Unión vs. Defensores del Malvinas

Defensores vs. Defensores Unidos

Villa Sol vs. La China

Deportivo Municipal vs. San José

Granate vs. Deportivo Pronunciamiento

Titán vs. Atlético Concepción

Libre: Libertad