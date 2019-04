Mala noche para los uruguayenses: Cayeron Rocamora y Parque en sus respectivos encuentros

Los equipos uruguayense de Rocamora y Parque Sur, sufrieron sendas derrotas en sus respectivos encuentros por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol.

Tomás de Rocamora perdió 64-58 ante Gimnasia de La Plata en un partido muy pobre. Ahora el Rojo deberá ganar el miércoles ante Estudiantes de Olavarría para asegurar un lugar entre los equipos que tendrán ventaja de localía en el inicio de los playoffs.

La figura de la cancha fue el base bahiense Leonardo La Bella, quien cerró su planilla personal con 26 puntos, seguido por el interno Alejandro Arca con 15 puntos y 15 rebotes. Por el lado del equipo uruguayense no alcanzó otra gran actuación del escolta juninense Mauro Araujo. El perimetral sumó 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

El partido arrancó con Gimnasia mucho más enchufado y con puntos de Arca y varios de Leo La Bella empezó a despegarse. El Rojo solo tuvo un triple de Gago en el inicio y luego otro de Catalín para seguir de atrás. Tras un doble de Cuello el tablero quedó 13-6 y Varas tuvo que pedir minuto. El ingreso de Araujo y después la ida de La Bella al banco incidieron en el trámite para que Rocamora repunte y quede 18-15 al cierre del cuarto.

Cuando volvieron a pista el Lobo se alejó otra vez a cinco pero empezó a perder claridad en el juego. Nuevamente a través de Araujo, el aporte de Gaído y con triple del paraguayo Dose el Rojo logró pasar al frente primero y luego ponerse 23-26. El trámite se hizo malo, fue un desconcierto de errores de parte de los dos pero Rocamora sacó rédito de ese enredo y terminó el primer tiempo 23-30 arriba.

Gimnasia abusó mucho de los tiros de tres en el segundo cuarto sin efectividad pero en el reinicio apostó otra vez al excelente manejo de La Bella y la polenta de Arca en la pintura. El partido quedó 30-32 tras un triple de Jerez y se encendieron las alarmas de la visita. Gimnasia le respiró en la nuca a Rocamora pero por dos veces apareció Araujo con sendos triples para traer tranquilidad y sobre el cierre un doble de Helman dejó las cosas 37-44.

En el inicio del último cuarto un nuevo triple de Araujo puso a Rocamora ocho arriba (39-47) pero La Bella estaba decidido a quedarse con la victoria así que hizo todo bien y el tablero se puso 47-48. En ese pasaje caliente un triple de Gaído tampoco fue solución para Rocamora porque siguió jugando y defendiendo mal. El Lobo pasó al frente y tras un doble y luego un triple de Matías Cuello el partido quedó 57-53.

Fue un golpe de nocaut para un Rocamora que pese a que después igualó 57-57 siguió atacando sin ideas y atrás no pudo contener a Arca. La Bella se encargó de cerrar su gran noche desde la línea y así Gimnasia ganó merecidamente el partido y no hizo notar las ausencias de Dickerson y Lancieri. Ahora Rocamora deberá ir a Olavarría a intentar ganarle a Estudiantes el miércoles para asegurar su objetivo.

Una noche donde no salió nada

Parque Sur sufrió una dura derrota en su casa ante el buen equipo de Racing de Chivilcoy -le ganó los cuatro que jugaron en este torneo. La visita se llevó el juego por 92 a 70, con una soberbia actuación del goleador Di Pietro -26 puntos. También destacó a O’Garro con 18. Pablo Alderete fue el mejor sureño, con 23 puntos y 7 rebotes. El miércoles en casa cerrará ante Platense, el mejor de la Sur, para determinar su posición final de cara a los playoffs.

Racing dominó el primer cuarto y se lo llevó 24 a 14, con un bombazo de Pena García para cerrarlo tras una estelar actuación del ex Parque, Tyron O’Garro -8 puntos- y el zurdo De Pietro -goleador con 9. A Parque le dolió el arranque, defendiendo y errando demasiado en ataque. Tenía 6 puntos en casi 7?.

Bastó un minuto del segundo cuarto para que René Richard los siente. Triple de Pena García y volcada de Ojeda en soledad. El tablero reflejaba lo que pasaba en cancha: 14-29. El trabajo de Pablo Alderete, Jerónimo Barón y un triple de Gori Martínez intentaron la remontada, que acallaron dos triples del juvenil Gómez Nellar y otro de Paredes y otro de Andujar. Parque se sumergió en sus problemas y Racing se puso: 26-42. Se fueron al descanso largo: 47 a 33.

Parque lo peleó en el tercero pero costaba más que cuatro años del gobierno de Macri. Lo que al Sureño le salía carísimo, Racing con la mano de Di Pietro -dos triples más- lo compraba en liquidación. Encima O’Garro clavó dos triples más para una diferencia de 20 puntos. Hay que subrayar que Racing metió 12 triples en los primeros tres cuartos. Pero sobre todo que jugó muy bien. Racing ganó los tres parciales. Estaba arriba al final del tercero 72 a 51.

El buen partido de Racing se estiró. El mal partido de Parque también. Corrieron, cambiaron ataques y la diferencia jamás pudo achicarse para soñar la remontada. Racing le ganó los cuatro partidos a Parque Sur esta temporada. Esta noche fue 92 a 70, de principio a fin. Queda Platense el miércoles para esperar los play offs y ver la posición final.