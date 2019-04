Macri en Gualeguaychú: “Estamos en el camino que nos va a llevar a ese futuro que todos merecemos”

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que los argentinos “estamos en el camino que nos va a llevar con claridad a ese futuro que todos merecemos” y remarcó que el Gobierno puso “como objetivo que las cosas funcionen a largo plazo y no un parche de corto plazo”.

“Estamos haciendo lo que va a ser bueno para nosotros y especialmente para nuestros hijos y nuestros nietos”, señaló el Jefe de Estado en una conferencia de prensa que dio en la Sociedad Rural Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, luego de recorrer obras de infraestructura y encabezar una reunión con productores.

Sostuvo que el Gobierno ha impulsado “una agenda que se basa en el diálogo, en la verdad y en la responsabilidad de modernizar” la Argentina para “incluir a nuestro país en el mundo”, con el propósito de derrotar “los problemas que tenemos desde hace décadas”.

El Presidente estuvo acompañado por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el diputado nacional Atilio Benedetti; y el intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein.

Dijo que las metas trazadas se cumplirán “si persistimos en este camino de respetar las reglas de no creernos que nosotros siempre vamos a encontrar una solución mágica a nuestros problemas”.

Añadió que esas “soluciones que ya han fracasado una y otra vez durante estos últimos 80 años”.

“Soy el primero en decirles que sé cómo les está costando todos los meses llegar a fin de mes, pero este es el camino en el cual, con seriedad, reglas del juego claras, trabajando en equipo y dialogando vamos a ir derrotando los problemas que arrastramos hace décadas”.

Subrayó que el Gobierno está dando soluciones “todo el tiempo en todo el país”, con el desarrollo de los trenes, la construcción de autopistas, aeropuertos, puertos y con la digitalización que significa que la gente tenga acceso a Internet.

“El país no tenía 4G. Menos del 16 por ciento del territorio. Y hoy por suerte estamos arriba del 80 y a fin de año arriba del 90”, graficó.

Subrayó que “estar conectados hoy en forma virtual es tan importante como tener una ruta”.

También puso de relieve que, en tres años y medio, el Gobierno duplicó el tratamiento de las aguas cloacales y señaló que si bien alcanza ahora al 40 por ciento de la población “todavía estamos lejísimos de un estándar razonable”.

Enfatizó que incrementar los servicios cloacales significa “salud para nuestra población”, y que “nuestros chicos no tengan que convivir con estos líquidos que vuelven a surgir a la superficie, que contamina y generan enfermedades”.

Respecto de la situación energética, Macri sostuvo que luego de la corrección de las tarifas y de haber vuelto a “invertir en los planes de desarrollo y de redes del transporte, hoy hemos empezado a producir energía en cantidad”.

“Hemos vuelto a exportar a Chile en el verano cuando nos sobra después de muchos años”, afirmó.

Indicó que “cada vez tenemos más energía a precio competitivo, porque sigue siendo mucho más barata que Uruguay o que Chile”.

Puntualizó que “la energía vale” y sostuvo que “todas estas propuestas populistas, mentirosas, demagógicas” que se aplicaron antes de diciembre de 2015 hubiesen llevado a la Argentina a una situación similar a la de Venezuela.

“De eso se trata asumir que el país que estamos construyendo es basado en reglas del juego claras, en la honestidad, y que la energía la vamos a cuidar y vamos a tratar de usarla lo más posible para producir cosas que generen trabajo y mejores oportunidades de futuro”, remarcó.

Dijo que el gobierno anterior trató de compensar la falta de energía con importaciones, “vaciando las reservas del Banco Central”.

“Ahora ya no tenemos esa posibilidad. Tenemos que hacer las cosas como lo hacen los uruguayos, los chilenos, con seriedad, y la seriedad es la energía tiene un valor”, recalcó.

El jefe de Estado remarcó que esta es la “etapa de la Argentina” en que existen “libertades, capacidad de opinar libremente, de expresarse libremente”.

Respecto de las acciones que adoptó el Gobierno en materia de lucha contra la violencia de género “hemos sacado este problema a la luz, que existía de siempre y no se hablaba”.

Dijo que ahora existe “un plan nacional de prevención y de trabajo contra la violencia de género, que realmente está funcionando”, así como una “línea de acceso telefónico donde se han multiplicado las denuncias”.

“Hay una mejor toma de conciencia y se trabajó con la Justicia alrededor del tema y también hemos sacado leyes importantes como la ley brisa, que permite traer un paliativo” a situaciones de “tragedia”.

Por otra parte, aseguró que la provincia de Entre Ríos, agregó, tiene “gigantescas oportunidades” de crecer y “merece que se le abran espacios para el desarrollo, la generación de empleo y el espíritu emprendedor”.

Previamente, en declaraciones a un medio televisivo de la ciudad de Gualeguay, Macri sostuvo que “estamos construyendo el país, esta vez sobre bases sólidas, haciendo lo que no se realizó en los últimos 80 años”.

“No queremos repetir la historia. No podemos volver a probar las mismas cosas de hace 80 años y que no funcionaron”, remarcó el Jefe de Estado al finalizar una recorrida por las obras que se están realizando en el acceso a Puerto Ruiz y de visitar viviendas en construcción con financiación de la Nación.

Reunión con productores agroindustriales entrerrianos y la Mesa de Enlace

En el encuentro realizado en la sede de la Sociedad Rural Gualeguaychú, el Jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

También participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo; el senador nacional Alfredo de Angeli; el diputado Atilio Benedetti, y el intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein.

Por la Mesa de Enlace, participaron Raúl Boc Ho (Confederaciones Rurales Argentinas), Walter Feldkamp (Sociedad Rural Argentina), Elvio Guía (Federación Agraria Argentina), Daniel Kindebaluc (Coninagro) y Eduardo Caminal (delegado ante la Comisión Administradora del Rio Uruguay).

Dialogaron sobre el incremento del mínimo no imponible laboral, mejoras en los derechos de exportación, aplicaciones de fitosanitarios y alto costo energético en el sector citrícola.

También respecto de una reglamentación de IVA inversiones, reintegros y devolución de IVA exportación, así como analizaron la apertura de mercados y negociaciones con China en el área de porcinos.

En cuanto al sector avícola, trataron la apertura de los mercados en India, Bolivia y Kuwait, el saldo técnico de IVA y la reglamentación de IVA inversiones.

Con los productores arroceros y forestales dialogaron sobre los bitrenes (formación encabezada por un camión y dos remolques), y nuevos puertos para logística.

Por el área de la avicultura, participaron Néstor Eggs (Noelma) y Raúl Marso (Las Camelias); y del ámbito de la citricultura, Mariano Caprarulo (Cámara de Productores Exportadores de Cítricos del NEA), Ariel Panozzo Galmarello (FECIER) y Daniel Bovino (Trébol Pampa S.A.).

También concurrieron el coordinador de la Mesa Forestal, Marcos Pereda; el productor del área rural, Danilo Gale; el representante de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos, Juan Pablo Cerini; y Noelia Zapata, de Bodegas de Entre Ríos.

Del ámbito arrocero, asistieron Jorge Paoloni (producción primaria), Federico Gadea (Cpamara Industria Arrocera de Entre Ríos), Claudio Francour (FECOAR), y Hugo Muller (ProARROZ – organización de toda la cadena del arroz de Entre Ríos).

Además, participó Pablo Enrique Cammarota (director de Baggio -RPB- y presidente del Parque Industrial de Gualeguaychú); y por el área productiva de arándanos, Alejandro Pannunzio, de Berries del Sol, que realizó la primera exportación de arándanos a China, y Juan Etchevehere, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos