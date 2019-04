Inscriben para los Juegos Deportivos Evita



La Dirección de Deportes informa que se encuentra abierta la inscripción para participar de la etapa local de los “Juegos Deportivos Nacionales Evita 2019”. Hasta el 25 de abril, varones y mujeres pueden inscribirse en:

* Hockey sub14 (2005-2006-2007) y sub16 (2003-2004).

* Básquet 5×5 sub15 (2004-2005) y sub17 (2002-2003).

* Básquet 3×3 sub14 (2005-2006-2007) y sub16 (2003-2004).

* Voleibol sub 15 (2004-2005-2006) y sub 17 (2002-2003).

* Atletismo sub 14 (2005-2006-2007) y sub 17 (2002-2003-2004).

* Fútbol 11 Masculino sub14 (2005-2006-2007) y sub 16 (2003-2004).

* Fútbol 7 femenino sub14 (2005-2006-2007) y sub 16 (2003-2004).

* Ajedrez mixto sub 14 (2005-2006-2007) y sub 16 (2003-2004).

* Rugby 7 masculino sub 16 (2003-2004).

* Beach vóley sub 14 (2005-2006-2007).

* Tenis de mesa sub 15 (2004-2005-2006).

* Natación sub14 (2005-2006-2007) no federado.

* Levantamiento olímpico sub 15 (2004-2005-2006).

* Badminton sub 14 (2005-2006-2007).

* Cestoball sub 14 (2005-2006-2007).

* Deporte adaptado sub 14, sub 16 y sub 18 (natación, atletismo, básquet 3×3, boccia, vóley y tenis de mesa del año 2001 al 2007).

* Handball sub 14 y sub 16 intercolegial (educación).

Pueden inscribirse deportistas federados y no federados representando a instituciones educativas, deportivas y comunitarias, a través de juegosevitacdelu@hotmail.com o dirigirse a la Dirección de Deportes Municipal (Galarza 712), 8.30 a 12.30. También pueden inscribirse en la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes (Supremo Entrerriano 31-1er. piso) de 18 a 19,30. Contactos: 3442-454532/674919/559244 (deportescdelu@hotmail.com).