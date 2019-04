Gimnasia volvió a golear y se mantiene firme arriba

El Lobo se impuso 4 a 1 a Agrario Rocamora para mantener el liderazgo del Apertura tras la disputa de la 5ª Fecha. Ahora el único escolta es Almagro, que goleó 5 a 2 a Lanús. Atlético Uruguay cayó sorpresivamente en Colonia Elía frente al C.A.C.E. por 2 a 1 e igualaron 1 a 1 Engranaje y Parque Sur.

Se completó la 5ª Fecha del Apertura “Carlos María Casaretto” y dejó como saldo la firmeza de Gimnasia en el andar del torneo, la sorpresiva derrota de Atlético Uruguay en Colonia Elía, la trepada al segundo lugar de Almagro a base de una nueva victoria y varios goles y la igualdad entre Engranaje y Parque Sur que los deja a ambos con sabor a poco. Recordando que la fecha se había iniciado hace una semana con el triunfo de Rivadavia 1 a 0 sobre María Auxiliadora.

En el estadio Núñez el Lobo fue contundente y goleó 4 a 1 a Agrario Rocamora, manteniendo así la senda del triunfo y la cima en la tabla de posiciones.

El juego prácticamente se resolvió en la primera etapa, cuando con dos goles de Gabriel Thea, el segundo de penal y uno de Nicolás Retamar, el local se fue al descanso ganándolo 3 a 0. En la segunda etapa el mismo Thea amplió la diferencia a cuatro, convirtiéndose además en el máximo goleador del Apertura hasta el momento, y en el cierre del juego, Iván Davrieux de penal puso el descuento del honor para el Canario.

El C.A.C.E. dio la sorpresa. En Colonia Elía. El Atlético de la colonia derrotó 2 a 1 a Atlético Uruguay, en un resultado que rompió todos los pronósticos de la fecha. Juan Cruz Guardia abrió la cuenta para el Decano uruguayense apenas iniciado el juego, y nada hacía suponer el final de la tarde. Antes del cierre del primer tiempo lo igualó Brian Spiazzi, para que vayan al entretiempo igualados.

En la segunda etapa, y según los presentes en el Cirilo Vereda, Atlético Uruguay “se cansó de errar goles”, pagando carísimo la falta de definición cuando a los 44’ Natanael Debrabandere marcó el segundo para el C.A.C.E.

En un juego accidentado y donde reinó el nerviosismo, ambos tuvieron jugadores expulsados. Vicente Barreto en el local; Rubén Carrizo y Rodrigo Báez en la visita.

Tras el 2 a 1, y contemplando que el juego estuvo detenido en un par de oportunidades, se jugaron nueve minutos de tiempo recuperado, donde también el Decano desaprovechó otras tantas oportunidades de convertir.

El partido terminó con el C.A.C.E. a puro festejo. Logrando su primera victoria, primeros goles y puntos en el certamen.

Goleada de Almagro que lo posicionó segundo. El Taita goleó a Lanús 5 a 2 en la auxiliar de Atlético Uruguay y se trepó al segundo escalón de la tabla, quedando a tres del líder. Dos goles de Gabriel Monzón, más los de Gabriel Padilla, Rodrigo Saavedra y Ezequiel Casenave sirvieron para sumar de a tres por tercera ve consecutiva en el torneo y acomodarse en la pelea. Para el Grana lo hicieron en la red Leandro Padilla y Alcides Aguiar.

En Villa Sol repartieron puntos. Engranaje y Parque Sur igualaron 1 a 1, en un resultado que deja a ambos con sabor a poco de acuerdo a la marcha del torneo. Jonathan Martínez abrió la cuenta para el Mecánico al cuarto de hora de iniciado el partido. Lo igualó Eric Leiva para el Sureño a los 40’ de la misma etapa, resultado que no se modificaría hasta el final.

Síntesis

Gimnasia 4 – Agrario Rocamora 1

Goles: PT: 14’ y 36’ Gabriel Thea (G) el segundo de penal, 45’ Nicolás Retamar (G) ST: 28’ Gabriel Thea (G); 37’ Iván Davrieux (AR) de penal

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Matías De León y Agustín Cáceres

Cancha: Gimnasia

4ª División – Gimnasia 4 – Agrario Rocamora 3

3ª División – Gimnasia 4 – Agrario Rocamora 1

Veteranos – Gimnasia 1 – Agrario Rocamora 1

Atlético Colonia Elía 2 – Atlético Uruguay 1

Goles: PT: Juan Cruz Giardia (AU); Brian Spiazzi (CACE) ST: Natanael Debrabandere (CACE)

Expulsados: Vicente Barreto (CACE); Rubén Carrizo y Rodrigo Báez (AU)

Árbitro: Cristian Debrabandere

Asistentes: Gustavo Pérez y Mauro Martínez

Cancha: Atlético Colonia Elía

4ª División – Atlético Colonia Elía 1 – Atlético Uruguay 2

3ª División – Atlético Colonia Elía 1 – Atlético Uruguay 3

Veteranos – Atlético Colonia Elía 0 – Atlético Uruguay 1

Engranaje 1 – Parque Sur 1

Goles: PT: 15’ Jonathan Martínez (E); 40’ Eric Leiva (PS)

Árbitro: Gastón De León

Asistentes: Adrián Rodríguez y Federico Suiffo

Cancha: Engranaje

4ª División – Engranaje 1 – Parque Sur 2

3ª División – Engranaje 4 – Parque Sur 2

Lanús 2 – Almagro 5

Goles: Leandro Padilla y Alcides Aguiar (L); Gabriel Monzón-2-, Gabriel Padilla, Rodrigo Saavedra y Exequiel Casenave (A)

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Matías Mendoza y Juan Carlos Ardetti

Cancha: Atlético Uruguay

4ª División – Lanús 1 – Almagro 1

3ª División – Lanús 2 – Almagro 3

Veteranos – Lanús 5 – Almagro 1

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Gimnasia 13 5 4 1 0 13 1 12 Almagro 10 5 3 1 1 11 6 5 Atlético Uruguay 9 5 3 0 2 12 7 5 Rivadavia 9 5 3 0 2 7 6 1 Parque Sur 7 5 2 1 2 12 5 7 Agrario Rocamora 7 5 2 1 2 5 8 -3 María Auxiliadora 6 5 1 3 1 5 5 0 Engranaje 4 5 1 1 3 7 11 -4 Atlético Colonia Elía 3 5 1 0 4 2 19 -17 Lanús 2 5 0 2 3 6 12 -6

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Thea Grabriel Gimnasia 5 Beserer Jonathan Parque Sur 4 Davrieux Iván Agrario Rocamora 3 Saavedra Rodrigo Almagro 3 Monzón Gabriel Almagro 3 Palacio Hernán Atlético Uruguay 3 Márquez Matías Engranaje 3 Gay Jair Lanús 3 Ortmann Damián María Auxiliadora 3 Tournour Alan Parque Sur 3