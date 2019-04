Gimnasia goleó y lidera en soledad

El Lobo derrotó 6 a 0 al C.A.C.E. y quedó como único puntero del Apertura. Atlético Uruguay que goleó a Engranaje 5 a 1 y Rivadavia que le ganó 1 a 0 a María Auxiliadora, son los escoltas a un punto. El sábado futbolero también tuvo la victoria de Parque Sur 3 a 1 a Lanús.

Se jugaron los pendientes y un adelantado del Apertura “Carlos María Casaretto”, la jornada dejó como saldo a Gimnasia solitario líder con 10 unidades, y el cercano seguimiento de los escoltas Atlético Uruguay y Rivadavia -con un partido más- a solo un punto.

El Lobo viajó a Colonia Elía para medirse con el C.A.C.E. en el juego que estaba pendiente de la 1ª Fecha. Se trajo los tres puntos a puro gol, ganándolo 6 a 0 con dos tantos de Ariel Lescano, más los de Gabriel Thea, Juan Manuel Rodríguez, Iván Montalbetti y Jonathan Arraigada.

Atlético Uruguay goleó en el Plazaola a Engranaje 5 a 1 y es uno de los escoltas a solo un punto, el juego estaba pendiente de la 2ª Fecha. El Meca comenzó ganando, Mariano Torresi en contra de su arco puso el 1 a 0 para la visita. El Deca lo dio vuelta y antes del final del primer tiempo ya lo ganaba 3 a 1, con los tantos de Juan José Blanc, Jonathan Valle y Hernán Palacio. En la segunda etapa se anotaron nuevamente en la red Palacio y Blanc para cerrar la goleada.

En el “Cacho Andrilli” Rivadavia derrotó 1 a 0 a María Auxiliadora. El único gol del partido lo marcó Nicolás Germanier. El Trico es el otro escolta del puntero, aunque con un partido más ya que este juego es adelanto de la 5ª Fecha.

Parque Sur recibió en el Puerto Viejo a Lanús, fue triunfo del Sureño, el segundo en el torneo, por 3 a 1. Jonathan Beserer de penal y Daniel Carelli pusieron a Parque arriba en el marcador, descontó Darío López de penal y así marcharon al descanso, el local ya con diez hombres por la expulsión del arquero Maximiliano Irisarri tras una durísima entrada a Roberto Morales.

En la segunda etapa selló el resultado Alan Tournour, ya en tiempo recuperado, con un magistral remate de tiro libre que se clavó en el ángulo. Parque jugó gran parte de esa segunda parte con nueve, por roja Mariano Acosta, mientras que en el Granate, con el tiempo cumplido, se fue expulsado Alberto Rosset.

Síntesis

Atlético Colonia Elía 0 – Gimnasia 6 (1ª Fecha)

Goles: Ariel Lescano-2-, Gabriel Thea, Juan Manuel Rodríguez, Iván Montalbetti y Jonathan Arraigada (G)

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Juan Carlos Ardetti y Agustín Cáceres

Cancha: Atlético Colonia Elía

4ª División – Atlético Colonia Elía 0 – Gimnasia 2

3ª División – Atlético Colonia Elía 0 – Gimnasia 9

Veteranos – Atlético Colonia Elía 0 – Gimnasia 4

Atlético Uruguay 5 – Engranaje 1 (2ª Fecha)

Goles: PT: 9’ Mariano Torresi e/c (E); 21’ Juan José Blanc (AU), 28’ Jonathan Valle (AU) y 41’ Hernán Palacio (AU) ST: 5’ Hernán Palacio (AU) y 45’ Juan José Blanc (AU)

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Mauro Martínez y Fernando Picart

Cancha: Atlético Uruguay

4ª División – Atlético Uruguay 0 – Engranaje 2

3ª División – Atlético Uruguay 1 – Engranaje 2

Parque Sur 3 – Lanús 1 (4ª Fecha)

Goles: PT: 10’ Jonathan Beserer (PS) de penal, 19’ Daniel Carelli (PS), 30’ Darío López (L) de penal ST: 47’ Alan Tournour (PS)

Expulsados: PT: 27’ Maximiliano Irisarri (PS) ST: 20’ Mariano Acosta (PS) 45’ Alberto Rosset (L)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Juan Moser (3ª) y José López (4ª)

Cancha: Parque Sur

4ª División – Parque Sur 1 – Lanús 2

3ª División – Parque Sur 2 – Lanús 2

Rivadavia 1 – María Auxiliadora 0 (5ª Fecha)

Gol: Nicolás Germanier (R)

Árbitro: Gastón De León

Asistentes: Adrián Rodríguez y Federico Suffo

Cancha: Rivadavia

4ª División – Rivadavia 2 – María Auxiliadora 2

3ª División – Rivadavia 0 – María Auxiliadora 0

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Gimnasia 10 4 3 1 0 9 0 9 Atlético Uruguay 9 4 3 0 1 11 5 6 Rivadavia 9 5 3 0 2 7 6 1 Almagro 7 4 2 1 1 6 4 2 Agrario Rocamora 7 4 2 1 1 4 4 0 Parque Sur 6 4 2 0 2 11 4 7 María Auxiliadora 6 5 1 3 1 5 5 0 Engranaje 3 4 1 0 3 6 10 -4 Lanús 2 4 0 2 2 4 7 -3 Atlético Colonia Elía 0 4 0 0 4 0 18 -18



Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Beserer Jonathan Parque Sur 4 Palacio Hernán Atlético Uruguay 3 Márquez Matías Engranaje 3 Gay Jair Lanús 3 Ortmann Damián María Auxiliadora 3 Tournour Alan Parque Sur 3 Davrieux Iván Agrario Rocamora 2 Saavedra Rodrigo Almagro 2 Rodríguez Joaquín Atlético Uruguay 2 Blanc Juan José Atlético Uruguay 2 Thea Grabriel Gimnasia 2 Lescano Ariel Gimnasia 2 Brisolesi Juan Sebastián Rivadavia 2 Germanier Nicolás Rivadavia 2



Próxima Fecha (5ª)

Atlético Colonia Elía vs. Atlético Uruguay

Gimnasia vs. Agrario Rocamora

Engranaje vs. Parque Sur

Lanús vs. Almagro

Rivadavia 1 – María Auxiliadora 0