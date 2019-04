Gimnasia en La Parejas ante Sportivo

Gimnasia visita hoy a Sportivo Las Parejas en el encuentro de ida de la tercera fase de la Zona Reválida del Torneo Federal A. Se jugará en cancha del equipo santafesino, desde las 20, con el arbitraje de Jonathan Correa de Córdoba. El Lobo uruguayense hace un mes que no está en competencia mientras que el local llega de vencer a Sansinena el pasado domingo por penales para acceder a esta fase. Va por you tube y por la FM 91.3 Radio UNER, en el programa Abrazo de Gol.

El Lobo de Concepción espera por el choque de esta noche, que se decidió en el lunes a partir de las PASO que se llevaron a cabo ayer en Santa Fe. Un día más para el plantel de Norberto Acosta que hace un mes que no pisa las canchas de manera oficial y hoy saldrá para el primer cruce mano a mano contra Las Parejas, un viejo conocido con el que viene a verse cara a cara. Partió ayer por la tarde rumbo a Santa Fe, para quedar concentrado a la espera del partido de esta noche. Ayer se jugaron los otros tres encuentros de ida de esta fase.

Para hoy no contará con la presencia de Ricardo Bernay en el fondo ya que deberá pagar una fecha por cinco amarillas, ingresando en su lugar Jonathan Benítez para formar la dupla central con Nicolás Torres. Las variantes siguen en la mitad de la cancha ya que seguirá ausente el Tucu Maxi Rodríguez en el medio de la cancha, una baja sensible a partir del buen pie y la capacidad de juego del volante. En su lugar ingresa el otro Rodríguez, Gonzalo, con más juego que quite pero agregando un buen remate desde larga distancia.

En el ataque no tendrá un referente de área, un nueve definido ya que el DT manda al banco al Facha González, saltando desde el vamos Sergio Umpierrez, para que busque el gol en compañía de Juan Manuel Ferreyra. El mismo equipo que venció a Achirense, en el encuentro amistoso disputado hacer 15 días: Emilio Crusat en el arco; línea de cuatro con Leo López, Jonathan Benítez, Nicolás Torres y Agustín Rodríguez; Cristian Fornillo, Gonzalo Rodríguez, Pablo Vercellino y Juan Ferreyra; Luciano Leguizamón y Sergio Umpierrez. Clara formación para pararse de contragolpe, esperando a ver qué hace el local, potenciado por la chance contar con la ventaja de definir como local dentre de seis días, en el Núñez.

En el banco se suplentes se sentarán Martín Gongora, Emiliano Lazza, Rafael Ríos, Retamar, Emanuel Piñon, Franco González

Enfrente, Sportivo llega luego de haber dejado en el camino a Sansisena desde la definición desde el punto penal, tras dos empates en cero. Con viejos conocidos entre los 11 como el histórico Rébora en el arco, Fissore, Pizzichini, Mezza, Ceratto y Bocchietti, todos viejos conocidos del represente entrerriano, con el que se han enfrentado en más de 10 ocasiones desde el 2015 en adelante. En su cancha, el equipo uruguayense nunca pudo ganar, festejando siempre el equipo que hoy dirige Gustavo Raggio, estadística que se revierte para el Lobo de Acosta, que nunca perdió en el Núñez ante el Sportivo.

EL RESTO. Ayer se jugaron los otros encuentros en esta Zona Reválida: Sol de Mayo venció 1 a 0 a Huracán Las Heras con tanto de Diego Galván; Igual resultado se dio en la victoria de Deportivo Madryn ante Chaco For Ever, con gol de Franco Pérez, mientras que Alvaro Valdiez le dio el triunfo a Deportivo Maipú ante Desamparados de San Juan. Las revanchas serán el fin de semana, invirtiéndose la condición de local.

Probables Formaciones:

Sportivo Las Parejas: Emilio Rébora; Cristian Rodríguez, Marcos Fissore, Lucas Pasco Huinca, Juan Valentín Acosta; Federico Pizzichini, Lautaro Ceratto, Facundo Fabello, Brian Meza; Daniel Salvatierra, Maximiliano Bocchietti. DT: Gustavo Raggio.

Gimnasia: Emilio Crusat; Leo López, Jonathan Benítez, Nicolás Torres y Agustín Rodríguez; Cristian Fornillo, Gonzalo Rodríguez, Pablo Vercellino y Juan Ferreyra; Luciano Leguizamón y Sergio Umpierrez. DT: Norberto Acosta.

Cancha: Sportivo: Hora: 20. Arbitro: Jonathan Correa (Córdoba).

Por You Tube

Desde la agrupación Unidos Por Gimnasia han logrado conseguir los fondos necesarios para poder hacer realidad la transmisión del partido del Lobo frente a Sportivo Las Parejas esta noche a las 20 hrs.

Será a través de la plataforma YouTube de La Gloria o Devoto, quienes ya cuentan con una trayectoria en transmisiones de calidad de partidos del Federal A.

El lobo, concretó este objetivo gracias al aporte de personas que, a través de la agrupación, han sumado para que la transmisión sea una realidad y todos podamos disfrutar de tan importante partido en vivo.