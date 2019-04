Fútbol: Jornada de Veteranos en Los Ceibos

El próximo sábado en cancha de Agrario Rocamora se programó una jornada con tres partidos de Veteranos correspondientes al Torneo Apertura “Carlos María Casaretto”.

Solucionado el conflicto que mantuvo sin actividad a los Veteranos durante tres semanas, comienzan a jugarse los partidos que fueron quedando pendientes para poder poner al día el fixture gradualmente. Es así que se jugarán los partidos entre Parque Sur – Lanús; Agrario Rocamora – La China y San José – María Auxiliadora. Cabe recordar también que está programado para el sábado dentro de la jornada de 1ª División el cruce pendiente por la 1ª Fecha entre Atlético Colonia Elía y Gimnasia.