En mayo será la semana “Juntos Hablemos de Cáncer”

La Dirección del Hospital Centenario Gualeguaychú difundió la grilla de talleres, charlas y debates para la “Semana Juntos Hablemos de Cáncer” que se vivirá entre el 06 al 10 de mayo, con una intensa agenda de actividades.

Durante ese periodo todas las acciones estarán enfocadas a pacientes, familiares, profesionales de la salud y la comunidad con disertantes de primer nivel académico e intervenciones artísticas.

La agenda es coordinada por un equipo interdisciplinario de nuestro nosocomio que encabeza el Servicio de Oncología en conjunto con Enfermería; Psicología; Farmacia; el área de Nutrición y Servicio Social.

Como años previos ya está abierta la preinscripción en la página en Facebook Juntos Hablemos de Cáncer o a través del correo electrónico juntoshablemosdecancer@hospitalcentenario.com.ar.

Qué debo saber para ser parte?

Todas jornadas son de acceso libre y gratuito y tendrán lugar en el Auditorio del Bicentenario o en las aulas taller, en Urquiza 1860, a excepción de los espectáculos en el Teatro Gualeguaychú.

Es importante verificar a quiénes están destinadas las actividades a fin de respetar temáticas, profundidad y tecnicismos abordados y los espacios de reflexión.

En caso de cupos limitados tendrán prioridad pacientes oncológicos, profesionales y trabajadores del Hospital Centenario.

Para participar será necesario presentarse 20 minutos antes del inicio en el Hall Central de la Unidad Bicentenario a fin de confirmar la preinscripción o realizar el trámite de inscripción. Los preinscriptos tendrán prevalencia por sobre el resto.

Los certificados de asistencia deben ser solicitados al acreditarse y estarán disponibles a partir del miércoles 15 de mayo en el Departamento de Enfermería de nuestra institución.

Cronograma preliminar

– Lunes 6, entre las 9 a las 12, Exposición sobre Sexualidad y Cáncer: Qué sabemos del tema?, destinado a médicos y demás trabajadores de la salud, pacientes, sus familiares y la comunidad.

Temario: Qué es la sexualidad? La respuesta sexual humana; la sexualidad en un paciente oncológico varón o mujer y ciclo de preguntas.

Disertante: Lic. Lucía Báez Romano, psicóloga, sexóloga de la UBA, psicooncóloga, Mastering en Psicooncología de la Universidad Favaloro. Profesional de plante honoraria del Hospital de Clínicas José de San Martín, Unidad Urología; coordinadora de los Pre y Posgrados de Sexología de la Facultad de Medicina de UBA y secretaria Científica del capítulo de Medicina Sexual de la Sociedad Argentina de Urología.

– Lunes 6, desde las 16 a las 17.30, Charla sobre Alimentación Saludable, destinado a familiares de pacientes, familiares, sus asistentes y abierto a la comunidad. Al final de la charla habrá degustación de alimentos, opciones de desayunos saludables y recetas para compartir.

Temario: Micro y macro nutrientes; grupo de alimentos; alimentación específica durante el tratamiento oncológico.

Dictante: Lic. en Nutrición UBA Cecilia Galetto, título homologado en España. Desarrolló el Taller de Alimentación Consciente Sin Gluten, Jornadas “Un día sin Gluten” 2018 en UNER y ACELA. Fue asesora en nutrición laboral IAPSER entre 2014 y 2016.

– Martes 7 de 9 a 12, Cuidado del Paciente Oncológico – Capacitación en enfermería a desarrollarse en el Auditorio de la Unidad Bicentenario.

Temario: Volviendo a las bases de la enfermería – La empatía con el paciente en primer lugar

Dictantes: Lic. Amelia Acosta, jefa jubilada de Enfermería del Servicio de Oncología del Hospital Centenario Gualeguaychú.

Lic. Griselda Cáceres, jefa actual de Enfermería del Hospital San Antonio de Gualeguay.

Destinado a licenciados, técnicos y estudiantes de Enfermería, en Trabajo Social, médicos y demás trabajadores de la salud.

– Martes 7 desde las 15 hasta las 17.30, Maquillando Emociones – Taller de maquillaje terapéutico que se concretará en el Aula 2 de la Unidad Bicentenario a cargo de Gervasio Larrivey. Destinado a pacientes, sus familiares, acompañantes y comunidad en general.

Larrivey es maquillador y caracterizador; Lic. en Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata; seleccionado en 2011 como uno de los 10 mejores maquilladores del mundo; participó del “Global Face Art” de Estambul, Turquía; revolucionó el maquillaje en el Carnaval del País por su calidad y originalidad.

– Miércoles 8 de 9 a 10.30, Yoga Respiración Consciente – Taller Práctico. Se realizará en el Aula 2 de la Unidad Bicentenario a cargo de la profesora Marcela Nietto del Centro Shankara Padma de Buenos Aires.

Destinado a pacientes, profesionales, trabajadores de la salud y abierto a la comunidad. Cupos Limitados y actividad no arancelada. Se recomienda traer ropa cómoda.

El programa incluye una charla introductoria, ejercicios de preparación en silla, experimentación de la respiración consciente y un cierre.

– Miércoles 8 de 13 a 14.30, Taller teórico práctico Yoga, una actitud ante la vida, a cargo de la profesora Premadasi Devi Dharmanath. Será en el Aula 2 de la Unidad Bicentenario y es una actividad no arancelada, dirigida a pacientes, familiares, personal de salud y la comunidad en general. Se recomienda traer ropa cómoda.

Devi Dharmanath es profesora de Natha Yoga en la sede Gualeguaychú. Se trata de una escuela fundada en 2007 que lleva ese nombre en reconocimiento a las antiguas tradiciones de India por su aporte al despertar de la humanidad. Brinda herramientas yoguicas para la auto-realización, beneficiando la salud, paz interior y la calidad de vida de los individuos que las prácticas.

– Miércoles 8 entre las 15 y 17, Charla teórica-práctica Yoga Activación de la Conciencia: Cuerpo, Respiración y Meditación. Se realizará en el Aula 2 de la Unidad Bicentenario a cargo de Kike Fay. Destinado a trabajadores de la salud del Hospital Centenario.

Fay es ingeniero en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional; Máster en Economía y Administración de empresas de ESEADE; instructor de Ashtanga Vinyasa Yoga y fundador de la Escuela Indoyoga.

Entre los beneficios del yoga se enumeran: Disminuye el nivel de estrés; aumenta la paz mental; mejora el descanso y la recuperación física, fortalece el sistema inmune; disminuye los índices de azúcar en sangre y colesterol; genera alivio del dolor físico y emocional; mejora la circulación sanguínea e incrementa la fuerza y flexibilidad corporal.

– Jueves 9 de 8.30 a 9.40 puntual. Conferencia introductoria Sanación Pránica de MCKS, a cargo de la Lic. Mercedes Tamashiro, kinesióloga y fisiatra de la UBA; kinesióloga senior de la Clínica de Dolor del Instituto FLENI de Escobar, Buenos Aires; instructora del Curso Básico de Sanación Pránica Argentina. Actividad no arancelada destinada a pacientes, familiares, cuidadores, trabajadores de la salud y abierto a la comunidad en general.

La sanación Pránica ayuda a restablecer la salud y el bienestar de las personas, permitiendo una aceleración del proceso natural que tienen los organismos en su recuperación, sin contacto físico y sin medicamentos o prácticas invasivas. Complementa la acción de las prácticas tradicionales terapéuticas de las ciencias de la salud.

– Jueves 9 entre las 11 y 12.15, Charla teórico-práctica Respiración Diafragmática. Actividad no arancelada, que se desarrollará en el Auditorio de la Unidad Bicentenario, destinada a pacientes, profesores, personal de salud y abierto a la comunidad.

Disertante: Lic. Diego Rodríguez. Kinesiólogo, fisiatra de UBA especializado en Deporte de Alto Rendimiento y Prevención; trabajó por más de 10 años con el tenista David Nalbandian; actualmente es parte del equipo de profesionales que acompaña a Juan Martín Del Potro. Entiende que la salud de un individuo debe ser abordada desde tres áreas: emocional, mental y físicamente para alcanzar una buena calidad de vida.

Beneficios y ventajas de la respiración diafragmática: Activa la respuesta de relajación del organismo; lleva gran cantidad de oxígeno a los pulmones; estimula la circulación; masajea los órganos; ayuda al tránsito intestinal; disminuye la sobre-activación producida por el estrés y ansiedad, recobrando el equilibrio; aumenta nuestra vitalidad física, mental y emocional; ayuda a gestionar nuestras emociones; favorece procesos fisiológicos que propician la desactivación, recuperación y reparación del equilibrio homeostático del organismo, alterado por la actividad diaria; se puede dirigir y mejorar.

– Viernes 10 entre las 9 y 13.30 – Jornada teórico-práctica Cuidados Paliativos “Acompañar al desconocido que sufre”. Actividad no arancelada, con cupos limitados y destinada a profesionales y trabajadores de la salud, médicos, enfermeros y cuidadores, acompañantes terapéuticos, psicólogos, Lic. en Trabajo Social, administrativos, entre otros.

La capacitación estará a cargo del Dr. Martín Mindeguía, médico Pediatra de UBA; especialista en Cuidados Paliativos. Es un profesional nacido en Gualeguaychú y luego de presentar sus publicaciones y trabajos en cuidados paliativos en congresos y jornadas de Italia, Sudáfrica, Estados Unidos y distintas ciudades de nuestro país llegará por primera vez para compartir sus experiencias y conocimientos.

Es psicoterapeuta Gestalt de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires; Pediatric Trainer de Education in Palliative and End-of-life Care [EPEC]; miembro del Comité Nacional de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Su cronograma arranca a 8.40 AM con acreditaciones; 9 AM charla “Acompañar al desconocido que sufre”, Herramientas para el profesional de la salud; 10.45 AM taller Nacer, enfermar y morir. Exploración consciente del ciclo de la vida; 12.15 AM taller Duelo, construcción del apego y elaboración de la pérdida; 13.15 PM preguntas y cierre desde las 13.30 PM.-