En Don Bosco se jugó la sexta del Apertura

Firme marcha de San Marcial en la punta y de Almagro persiguiendo, el Apertura es un monólogo en la tabla de arriba. En la Divisional B, Parque Sur derrotó a Colonia Elía para mantener la punta y estirar la ventaja sobre el escolta Defensores que cayó ante La China. El martes se juega la séptima.

El Torneo Apertura “Juanita Calivari” del fútbol femenino de la histórica tuvo el desarrollo de su 6ª Fecha este domingo en cancha de Don Bosco. El certamen es un monólogo de San Marcial y Almagro, que se cortaron solos en la tabla de arriba y cuya única diferencia en puntos es el partido que las Bohemias le ganaron a las Taitas en la fecha pasada. San Marcial derrotó 2 a 0 a María Auxiliadora y Almagro obtuvo un contundente 10 a 0 sobre Unión y Recreo de San Justo.

Parque Sur estiró las diferencias en la Divisional B, derrotó a Colonia Elía 1 a 0 y sacó 4 puntos de ventaja sobre Defensores, su inmediato perseguidor, que cayó ante La China por el mismo resultado.

La 7ª Fecha se jugará el próximo martes en cancha de Stella Maris desde las diez de la mañana, será la última de la primera rueda.

Síntesis

La China 1 – Defensores 0

Gol: Leticia Schenfeld (LCH)

Atlético Uruguay 2 – Agrario Rocamora 0

Goles: Luisina Verdala y Ailin Marignac (AU)

Unión y Recreo 0 – Almagro 10

Goles: Milagros Cabrera-4-, Antonella Benítez-2-, Ángeles Romero-2- Belén Yaiuk, Oriana Gómez (A)

San José 1 – Engranaje 1

Goles: Cielo Reyes (SJ); Melanie Zaballo (E)

Parque Sur 1 – Colonia Elía 0

Gol: Ariana López (PS)

Don Bosco 2 – Los Gorilas 0

Goles: Vanesa Lambert y Martina Ibarra (DB)

San Marcial 2 – María Auxiliadora 0

Goles: Agustina Garnier-2- (SM)

Libre: Lanús

Árbitros: Analía Escobar, Aldo Gómez y Fernando Picart

Cancha: Don Bosco

Posiciones

Divisional A

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF San Marcial 18 6 6 0 0 19 2 17 Almagro 15 6 5 0 1 26 3 23 Atlético Uruguay 9 6 3 0 3 9 6 3 Don Bosco 9 6 3 0 3 6 10 -4 Los Gorilas 8 6 2 2 2 5 9 -4 Agrario Rocamora 7 6 2 1 3 8 10 -2 María Auxiliadora 4 6 1 1 4 2 10 -8 Unión y Recreo 0 6 0 0 6 1 26 -25

Divisional B

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Parque Sur 14 6 4 2 0 11 1 10 Defensores 10 5 3 1 1 8 3 5 Colonia Elía 9 5 3 0 2 21 5 16 La China 8 5 2 2 1 5 9 -4 Lanús 7 5 2 1 2 5 7 -2 Engranaje 1 5 0 1 4 1 12 -11 San José 1 5 0 1 4 2 16 -14

Programación 7ª Fecha

Martes 02/04

Cancha: Stella Maris

10:00 Agrario Rocamora vs. Unión y Recreo

11:10 Defensores vs. Lanús

12:20 Almagro vs. María Auxiliadora

13:30 San José vs. La China

14:40 Engranaje vs. Colonia Elía

15:50 Atlético Uruguay vs. Don Bosco

17:00 Los Gorilas vs. San Marcial

Libre: Parque Sur