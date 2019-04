El sábado en Rivadavia se juega la undécima del Femenino

El Apertura Femenino “Juanita Calivari” avanza rápidamente y el próximo sábado se disputará la 11ª Fecha. Será en cancha de Rivadavia, donde desde las 13:00 Hs. comenzarán a jugarse los partidos de las Divisionales “A” y “B”.

Una de las novedades que tendrá esta jornada será la ausencia en la “B” de Colonia Elia, por deserción del torneo. La otra novedad es que vuelven los amistosos de las categorías menores, habrá un juego de Infantiles entre Almagro y Atlético Uruguay.

Programación 11ª Fecha

Sábado 27/04

Cancha: Rivadavia (Organiza San Marcial)

13:00 Hs. Unión y Recreo vs. San Marcial

14:10 Hs. Los Gorilas vs. Atlético Uruguay

15:20 Hs. Lanús vs. Engranaje

16:30 Hs. María Auxiliadora vs. Agrario Rocamora

17:40 Hs. Amistoso Infantil Almagro vs. Atlético Uruguay

18:50 Hs. Almagro vs. Don Bosco

20:00 Hs. Defensores vs. Parque Sur

San José 1 – Colonia Elía 0 (Por deserción del Torneo de Colonia Elía)

Libre: La China