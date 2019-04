El Rally se prepara para Paso de los Libres

La segunda edición se parecerá mucho a la de 2018 y hoy sabiendo a que se van a enfrentar ambos se preparan para otra carrera cerrada; “Nuestra categoría muestra una paridad única, el año pasado autos de la AZ ganaron varias Generales y eso para mi es porque al ser tan pareja la clase no nos queda otra que ir lo mas rápido que se pueda” cuenta Nestor; “Tengo entendido que el PC más largo es el mismo, creo que eso nos puede jugar a favor porque es muy peligroso y técnico” Comenta Blanc que luego continua diciendo, “Tener un parámetro como el del año pasado es positivo, igualmente todos sabemos que nuestra categoría es durísima, con muchos autos de primer nivel y no se puede especular mucho, por lo que tenemos que ir como siempre a tratar de acelerar todo desde la primera prueba; antes de terminar no me quiero olvidar de agradecer a todas las publicidades que hacen posible que estemos corriendo” cerro Emanuel; “Creo que la paridad de la clase este año es incluso mayor, ojala que podamos repetir lo del año pasado, terminamos solo 7 décimas sobre Ema y Pachi asi que no va a estar fácil, venimos motivados y nos quedamos con las ganas en Santa Anita cuando se nos rompió la caja, el auto ha mejorado mucho este año; quiero aprovechar y saludar a todos los que hacen posible que estemos corriendo un año mas”.

Libres vuelve a será parte del 30° Campeonato de Rally Entrerriano y con sus sinuosos y rojos caminos rodeados de palmeras, aspira a convertirse en una de las paradas obligadas de cada temporada.