El radicalismo no debe buscar cargos, sino modificar las políticas públicas del gobierno

En declaraciones a la prensa, el dirigente radical de Paraná Miguel Rettore se refirió a la posibilidad que el radicalismo obtuviera el segundo lugar en la fórmula presidencial junto a Mauricio Macri. Al respecto señaló:

“Los argentinos estamos atravesando una grave crisis. Los sueldos no alcanzan porque la inflación descontrolada se devora todos los salarios y los precios aumentan diariamente, la suba sistemática de las tarifas públicas, la desaparición del crédito por las altas tasas de interés y el cierre de Pymes, industrias y comercios, con la consiguiente pérdida de fuentes laborales, conforman un cóctel explosivo muy difícil de soportar, y si en este marco el radicalismo se reúne con el gobierno para conseguir una candidatura a Vicepresidente y no a discutir las cuestiones de fondo, entonces sí nuestro Partido seguramente va a tener un quiebre.

El frente transitorio Cambiemos es una alianza electoral y no una alianza de gobierno y desde que se conformó en el 2.015 demostró nuevamente que las alianzas entre partidos con distintos pensamientos, que no coinciden ideológicamente en cual es el rol del Estado, cuales son las mayorías nacionales para las que se debe gobernar y qué funciones debe cumplir el gobierno para que la voracidad del mercado no aniquile los sueños de todos los argentinos, solo sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar.

En este sentido, todos saben cuál fue la actitud política que, en absoluta soledad, tomamos en el año 2.015 cuando intempestivamente el radicalismo abandonó el Frente Amplio UNEN y conformó la alianza Cambiemos con el PRO sin ningún tipo de programa de gobierno y sin la mínima discusión de las políticas a llevar adelante; pero como en ese entonces esta propuesta tuvo el acompañamiento del voto mayoritario de la población guardamos un prudente silencio hasta hoy, pero siempre estuvimos deseando habernos equivocado en el análisis y augurábamos que a este gobierno le fuera bien para beneficio de todos los argentinos.

Lamentablemente no nos equivocamos y hoy todos estamos viendo el resultado de estas políticas económicas que están en las antípodas del ideario radical.

Deseamos fervientemente que el Presidente convoque al radicalismo por medio del Comité Nacional y de la Mesa de la Convención Nacional y no únicamente a los tres gobernadores que hoy ocupan ese cargo circunstancialmente y que en esa reunión no se hable de candidaturas ni cargos en el gobierno, sino que nuestro partido plantee seriamente las profundas diferencias ideológicas que tenemos con las medidas de gobierno que se vienen tomando desde hace mas de tres años y se acuerde un gobierno de coalición con activa participación del radicalismo en la definición de las políticas públicas a tomar a partir de ahora.

Si esto no sucede, probablemente ya nada tendrá sentido.

En Entre Ríos tenemos elecciones adelantadas, precisamente en los momentos cuando más se profundiza la crisis económica, pero el radicalismo entrerriano siempre dio muestra de su independencia y de su fortaleza y la gente sabe distinguir a quienes representamos, porque lo hemos demostrado cada vez que fuimos gobierno; por lo que creo que tanto Atilio Benedetti será Gobernador de Entre Ríos y Sergio Varisco será reelecto por estar llevando adelante un gobierno transformador en la ciudad de Paraná.