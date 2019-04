El domingo van las fechas del femenino y masculino

Fueron programados los cuatro partidos que pondrán cierre a la quinta del Apertura, recordando que Rivadavia derrotó 1 a 0 a María Auxiliadora en el juego que adelantaron el sábado .

La 5ª Fecha del Torneo Apertura “Carlos María Casaretto” tendrá el grueso de partidos el próximo domingo, serán cuatro partidos que completarán lo que comenzaron Rivadavia y María Auxiliadora el sábado en el “Cacho Andrilli”, donde se impuso el Tricolor por 1 a 0.

Gimnasia recibirá a Agrario Rocamora en el Núñez; Atlético Uruguay viajará a Colonia Elía para medirse con el C.A.C.E.; Engranaje será local de Parque Sur y Lanús de Almagro en la auxiliar de Atlético Uruguay.

Programación 5ª Fecha

Domingo 21/04

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Agrario Rocamora

Horarios: 13:00 Hs. 3ª División • 15:00 Hs. 4ª División • 16:30 Hs. 1ª División • 18:30 Hs. Veteranos

Cancha: Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elía vs. Atlético Uruguay

Horarios: 11:30 Hs. 3ª División • 13:30 Hs. 4ª División • 15:00 Hs. Veteranos • 16:30 Hs. 1ª División

Cancha: Engranaje

Engranaje vs. Parque Sur

Horarios: 12:30 Hs. 4ª División • 14:00 Hs. 3ª División • 16:00 Hs. 1ª División

Cancha: Atlético Uruguay

Lanús vs. Almagro

Horarios: 11:00 Hs. 4ª División • 12:30 Hs. 3ª División • 14:30 Hs. Veteranos • 16:00 Hs. 1ª División.

Torneo Apertura Femenino 2019 “Juanita Calivari”

Programación 10ª Fecha

Domingo 21/04

Cancha: Los Gorilas

09:30 Hs. Atlético Uruguay vs. María Auxiliadora

10:40 Hs. Don Bosco vs. San Marcial

11:50 Hs. Colonia Elía vs. Defensores

13:00 Hs. Agrario Rocamora vs. Almagro

14:10 Hs. Los Gorilas vs. Unión y Recreo

15:20 Hs. Parque Sur vs. Lanús

16:30 Hs. Engranaje vs. La China

Libre: San José