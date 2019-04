El Autódromo se prepara para recibir dos categorías

Turismo Internacional que competirá con sus clases Súper, 2 y de último momento se incorpora la clase 1, usarán el trazado largo perimetral.

La Clase Procar 1100 de CE 850 usará el trazado corto de 2500 metros y la Clase C competirá en el trazado de 3200 mts.

Los costos de ingresos al público de sector general serán de $200 caballeros, $100 damas, $50 estacionamiento vehículos y seguro de menores.

Desde el día viernes, momento en que se abran las puertas para el ingreso de equipos y pruebas de Turismo Internacional, se abrirá el sector de gomería que permanecerá abierto a lo largo de los tres días de competencia.

Cronograma:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2º FECHA CE 850 – TURISMO

INTERNACIONAL 20 y 21 de Abril

Turismo Internacional Trazado de 4280 Mts.

CE 850 Clase “C” Trazado de 3220 Mts. – CE 850 PROCAR 1100 Trazado de 2480 Mts.

Sábado 20 de Abril

10:00 a 10:20 Hs. 1º Tanda Pruebas libres aranceladas PROCAR 1100

10:20 a 10:40 Hs. 1º Tanda Pruebas libres aranceladas Clase “C”

10:40 a 11:10 Hs. 1º Entrenamiento T. Internacional Clase 2 (30 min)

11:15 a 11:45 Hs. 1º Entrenamiento T. Internacional Clase Súper (30 min)

11:50 a 12:10 Hs. 2º Tanda Pruebas libres aranceladas PROCAR 1100

12:10 a 12:30 Hs. 2º Tanda Pruebas libres aranceladas Clase “C”

12:30 a 13:00 Hs. 2º Entrenamiento T. Internacional Clase 2 (30 min)

13:05 a 13:35 Hs. 2º Entrenamiento T. Internacional Clase Súper (30 min)

13:40 a 14:00 Hs. 3º Tanda Pruebas libres aranceladas PROCAR 1100

14:00 a 14:15 Hs. 3º Tanda Pruebas libres aranceladas Clase “C”

14:20 a 14:35 Hs. 1º Entrenamiento CE 850 PROCAR 1100 (15 min)

14:40 a 14:55 Hs. 1º Entrenamiento CE 850 Clase “C” (15 min)

15:00 a 15:10 Hs. Clasificación T. Internacional Clase 2 (10 min)

15:15 a 15:25 Hs. Clasificación T. Internacional Clase Súper (10 min)

15:30 a 15:45 Hs. 2º Entrenamiento CE 850 PROCAR 1100 (15 min)

15:50 a 16:05 Hs. 2º Entrenamiento CE 850 Clase “C” (15 min)

16:30 a 16:40 Hs. 1º Clasificación CE 850 PROCAR 1100 (10 min)

16:45 a 16:55 Hs. 1º Clasificación CE 850 Clase “C” Grupo B (10 min)

17:00 a 17:10 Hs. 1º Clasificación CE 850 Clase “C” Grupo A (10 min)

17:45 Hs. Reunión obligatoria de pilotos CE 850 ambas clases

Domingo 21 de Abril

9:30 a 9:45 Hs. 3º Entrenamiento PROCAR 1100 (15 min)

9:50 a 10:05 Hs. 3º Entrenamientos Clase “C” (15 min)

10:10 Hs. Serie Turismo Internacional Clase 2 (6 Vueltas)

10:40 Hs. Serie Turismo Internacional Clase Súper (6 Vueltas)

11:10 a 11:20 Hs. 2º Clasificación PROCAR 1100 (10 min)

11:25 a 11: 35 Hs. 2º Clasificación Clase “C “Grupo B (10 min)

11:40 a 11: 50 Hs. 2º Clasificación Clase “C” Grupo A (10 min)

11:55 Hs. Final Turismo Internacional Clase 2 (14 Vueltas)

12: 35 Hs. Final Turismo Internacional Clase Súper (14 Vueltas)

13:10 Hs. Serie Única PROCAR 1100 (6vtas)

13:35 Hs. 1º Serie Clase C (6 vtas)

14:00 Hs. 2º Serie Clase C (6 vtas)

14:50 Hs. Final PROCAR 1100 (15 vtas)

15:30 Hs. Final Clase C (15 Vtas)

16:15 Hs. – Podios