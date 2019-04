Duros cuestionamientos al comportamiento de la secretaria de Desarrollo Social ante el periodismo

Fue el periodista Diego Alvarez, del noticiero local de CableVisión, quien dio cuenta de forma inmediata de la situación vivida por su equipo periodístico, ante la actual secretaria de Desarrollo Social y precandidata a concejal, Marianela Marclay.

El hecho ocurrió el pasado lunes en el barrio “Los Palos” de Concepción del Uruguay, cuando Marclay quiso impedir que las cámaras del noticiero “Somos Concepción” tomaran registro –desde la calle- frente al hogar donde horas antes, en un trágico hecho tras un incendio, había perdido la vida una bebé de tres meses.

Seguidamente la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay sumó su rechazo a esta situación y señaló que “a la funcionaria no le corresponde tomar decisiones de ese tipo porque no se trata de una oficina municipal, solamente desde la Justicia pueden emanarse órdenes de marcar perímetros para realizar los peritajes correspondientes”.

Alvarez realizó su propio descargo ante las cámaras y tuvo duros conceptos hacia la secretaria y precandidata, donde defendió su labor profesional como periodista, “la cual vengo realizando hace años y siempre con respeto en situaciones aún mucho más graves”, dijo, además remarcó que “no es la primera vez que esta funcionaria entorpece mi trabajo” y puso en duda “si la funcionaria está preparada para el lugar donde la pusieron a dedo”, debido a la cantidad de reclamos hacia ella que el equipo periodístico recibe desde los barrios.

“Desde la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay (APDU) entendemos que la labor periodística no puede estar sujeta a “caprichos” de un funcionario de turno, sino que están regidas por el deber de informar, lo cual se constituye un derecho público”, sostienen, respaldando al equipo periodístico que lidera Diego Alvarez.