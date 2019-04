Compañeras y compañeros (*) por Juan Martin Garay

A una semana del acto eleccionario del pasado domingo, y con el Escrutinio Definitivo -PASO 2019- en la mano (http://www.tribunalelectoraler.gob.ar/escrutinio-paso-2019), me permito saludar y agradecer a los 46.598 vecinos de esta querida ciudad que concurrieron a votar el 14 de abril.

En particular quiero agradecer a las 7.431 personas que votaron por Martín Oliva (mi opción), pero también quiero felicitar y agradecer a Oscar Noir y a las 6.994 personas que lo votaron, felicitar y agradecer a Ezequiel Valdunciel y a las 5.084 personas que lo votaron, felicitar y agradecer a Sergio Bertelotti y a las 2.569 personas que lo votaron, felicitar y agradecer a Mario Barberán y a las 1.916 personas que lo votaron, felicitar y agradecer a Belén Mérida y a las 731 personas que la votaron y felicitar y agradecer a Eduardo Lorusso y a las 622 personas que lo votaron. A ellos y a todos sus militantes y colaboradores vaya un muy fuerte abrazo peronista, además de un especial agradecimiento y fraternal saludo por hacer posible -entre todos- que hayamos vivido una nueva fiesta de la democracia.

Mis felicitaciones, también, para los representantes y militantes de las demás fuerzas y agrupaciones políticas que participaron de las PASO 2019 en nuestra ciudad.

A los 16.126 vecinos que no concurrieron a votar por diferentes motivos y a los 3.907 que nulificaron su voto o lo hicieron en blanco, los invito a que el próximo 9 de junio participen y den su voto de confianza hacia alguna de las 6 propuestas electorales que encontrarán en el cuarto oscuro.

A mis compañeras y compañeros del Partido Justicialista, que en esta oportunidad participamos de la ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA CREER ENTRE RÍOS, -con todo respeto- quisiera decirles, a la luz de los resultados del escrutinio, que (en palabras de Perón) el Justicialismo no es un hombre, es una doctrina; y como nos enseña Jauretche (cada día más vivo que nunca), “no importa dónde están los votos ahora. Importa donde estarán para ejecutar un programa. El que está atento solo a lo que piensa la gente hoy, se quedara al margen de lo que pensara la gente mañana, y aquí está la clave para saber quién es dirigente o no. Además, lo que piensa la gente no está dicho por lo que proclaman en voz alta sino por lo que se dice en voz baja y aun más, por lo que no se dice y está en el subconsciente”.

Queridas y queridos Compañeras y Compañeros, anhelo e invito a que el próximo 9 de junio nos encuentre unidos y consolidando un triunfo provincial, departamental y local; aportando nuestro grano de arena a la causa nacional -la causa del pueblo-, que sea la antesala para que a nivel nacional los días más felices vuelvan a ser los que siempre fueron, PERONISTAS.

(*) Afiliado al Partido Justicialista / Concejal del Partido Justicialista / Presidente del Bloque de Concejales del Partido Justicialista (FPV).