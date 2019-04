Cambio de horario para el CACE con Atlético Uruguay

Atlético Colonia Elía y Atlético Uruguay se enfrentarán el próximo domingo por la 5ª Fecha del Torneo Apertura “Carlos María Casaretto”. Desde el Consejo Directivo de la Liga se informa que, luego del acuerdo entre ambos clubes, el juego de 1ª División se iniciará a las 15:00 Hs. y posteriormente lo harán los Veteranos desde las 17:00 Hs., cambiándose el orden que originalmente se había programado e informado.

Programación

Domingo 21/04

Cancha: Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elía vs. Atlético Uruguay

Horarios: 11:30 Hs. 3ª División • 13:30 Hs. 4ª División • 15:00 Hs. 1ª División • 17:00 Hs. Veteranos

———————————————————————————————————————————-

Jornada de Veteranos en Colonia Elía

El Consejo Directivo informa que para el próximo viernes 19, en cancha de Atlético Colonia Elía, fue programada una nueva jornada de partidos de la Categoría Veteranos. Debido a que dicha divisional estuvo parada tres semanas, se intenta avanzar con los juegos pendientes que tiene el fixture. En tal sentido se programaron cuatro partidos desde las 11:00 de la mañana.

Viernes 19/04

Cancha: Atlético Colonia Elía

11:00 Hs. Atlético Colonia Elía vs. San José (3ª Fecha)

12:15 Hs. Lanús vs. Agrario Rocamora (3ª Fecha)

13:30 Hs. La China vs. Parque Sur (5ª Fecha)

14:45 Hs. Gimnasia vs. Atlético Uruguay (3ª Fecha)

—————————————————————–

Torneo Apertura Primera B 2019 “Hugo Urquiza”

Programación 6ª Fecha

Sábado 20/04

Cancha: Parque Sur (Organiza Titán)

13:00 Hs. Deportivo Municipal vs. Atlético Concepción

14:10 Hs. Granate vs Titán

15:20 Hs. Libertad vs. Defensores del Malvinas

16:30 Hs. Los Gorilas vs. Defensores Unidos

17:40 Hs. La Unión vs. La China

18:50 Hs. Defensores vs. San José

20:00 Hs. Villa sol vs. Deportivo Pronunciamiento

Libre: Boca Juniors (CE)

Torneo Apertura Primera C 2019 “Francisco Portillo”

Programación 6ª Fecha

Sábado 20/04

Cancha: Almagro (Organiza Social y Deportivo Federal)

12:00 Hs. UOCRA FC vs. San Miguel

13:10 Hs. Metegol vs. Social y Deportivo Federal

14:20 Hs. Deportivo Concepción vs. La Rural

15:30 Hs. Menssana vs. PVC

16:40 Hs. Isótopos vs. Deportivo Villa San Justo

17:50 Hs. Intensifit vs. San Francisco

19:00 Hs. Apolo Concepción vs. Racing