Bertelotti: Nuestra Lista es la única que puede garantizar unidad tras las PASO

Sergio Bertelotti precandidato a intendente por la Lista 57 del Frente Creer Entre Ríos que conduce Gustavo Bordet dejó algunas líneas políticas a dos semanas de las PASO. Aseguró que el peronismo llega fragmentado al sprint final y que su lista es la única que garantiza unida, tras la interna, para poder derrotar a Cambiemos”. También señaló que no hay encuestas confiables y que el termómetro lo da la calle: “vamos a tener tiempos difíciles por delante por el desastre que hizo Cambiemos en la economía, pero tenemos un equipo preparado que puede llevar adelante una gestión que esté cerca de los vecinos”. Finalmente aseguró que “si queremos ser la nueva generación de dirigentes, no podemos estar buscando refugio en estructuras ajenas o en padrinazgos políticos”.

En relación a la interna del PJ con siete candidatos a Intendente señaló: “El peronismo siempre ha tenido la capacidad de reunirse, tendiendo hacia la unidad o de ampliarse hacia nuevos sectores. Hacía tiempo que no se daba una situación de internas como la que se está viviendo, donde no hay un candidato que sobresalga del resto, y por eso es lógico que aparezcan diferencias. El temor es que estas diferencias se vuelvan insalvables a medida que se acerca la ansiedad de los últimos días”, destacó Bertelotti, en relación a la aparición de fuego cruzado entre militantes de candidatos del PJ .

En tal sentido, Bertelotti afirmó: “Hay algo de lo que estamos seguros: Nuestra lista es la única que garantiza la unidad del peronismo después del 15 de Abril. No hemos tenido ni tenemos ningún tipo de roce con los compañeros de las otras listas, ni históricos ni recientes. Y eso tiene que ver con una conducta y una visión política conciliadora que creemos que es la que necesitamos en este tiempo para garantizar un triunfo ante Cambiemos en junio. Nos sentimos capaces de convocar a todos y nos mantenemos en esa línea de diálogo permanente con los compañeros”.

Por otro lado, el candidato de la Lista 57 aseguró que “Si queremos ser la nueva generación de dirigentes, hacernos cargo de la renovación del peronismo, no podemos estar buscando refugio en estructuras ajenas o en padrinazgos políticos. Más aún si queremos dirigir los destinos de nuestra ciudad”.

“Y lo decimos claramente porque entendemos que vamos a tener tiempos difíciles por delante. No va a ser fácil gobernar una ciudad en la situación en la que está la Argentina hoy”, insistió Bertelotti y agregó: “Incluso con la ventaja de tener una administración municipal y provincial ordenada y responsable como la que vienen desarrollando Lauritto y Bordet. Pero es muy notoria la tendencia actual donde disminuyen los recursos de la población y aumentan las demandas sociales y laborales. Pero, en general el peronismo ha estado preparado para asumir responsabilidades en tiempos difíciles y así lo queremos hacer: con compromiso y capacidad”.

Finalmente Bertelotti volvió a reafirmar: “Cambiemos es el peor gobierno de la democracia” y describió: “Desde el `83, todos los Gobiernos asumieron en alguna situación de crisis. Algunos pudieron superarlas y otros no, pero en el 2015 se entregó un país en marcha, con algunas cosas a corregir, pero con la economía en marcha, el sector productivo funcionando y donde la discusión era ‘bajar el impuesto a la ganancia’ corregir la inflación y el déficit fiscal. Pero Cambiemos no pudo hacer nada de lo que se proponía o lo que decía proponer. Destrozaron todo lo que funcionaba y a los problemas no han hecho más que agravarlos. Yo no recuerdo a un gobierno que haya hecho tanto daño en tan poco tiempo”, finalizó.