ANSES amplía y mejora su línea de créditos

Debido a la gran aceptación que tiene el programa, el organismo previsional definió aumentar el monto que ofrece para jubilados y pensionados en un 150% para las familias que cobran asignaciones, en un 85%, y para titulares de PUAM y PNC, en un 100%. Por primera vez, quienes ya tenían un crédito pueden pedir uno nuevo con opción a cancelar el anterior anticipadamente en forma total.

A partir de hoy están disponibles los nuevos Créditos ANSES, que incluyen la ampliación de los montos en un 150% para jubilados y pensionados, en un 85% para las familias que cobran asignaciones, y en un 100% para titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC).

Con esta mejora, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ya pueden pedir préstamos de hasta $200.000 en 24, 36, 48 o 60 cuotas, con el Costo Financiero Total (CFT) más bajo del mercado, que se ubica entre el 44,6% y el 50,8%. Se trata de un aumento de $170.000 (o 566%) si se compara el monto al que accedían en diciembre de 2015. Los beneficiarios de una PNC (Madres de 7 o más hijos, Invalidez y Vejez) o de una PUAM, en tanto, pueden solicitar hasta $70.000 en 24, 36, 48 o 60 cuotas, con un CFT de entre el 40% y el 50,8%.

En el caso de quienes cobran Asignación Universal o Asignaciones Familiares, pueden obtener hasta $12.000 por hijo en 24 o 36 cuotas, con un CFT de entre el 48% y el 54%.

Además, ahora se puede pedir un préstamo nuevo con opción a cancelar los anteriores anticipadamente en forma total, lo que facilita el acceso a un monto mayor con un esfuerzo económico mensual menor, unificando en una sola cuota todos los descuentos. En todos los casos, la cuota no puede superar el 30% del haber.

Con respecto a la edad, los titulares de SIPA, PNC Vejez y PUAM pueden acceder ahora a un crédito si cuando finaliza éste la persona tiene 90 años. En el caso de AUH, SUAF, PNC Invalidez y Madres de 7 o más hijos, dicho límite es de 75 años.

Cómo realizar la gestión

Los jubilados, pensionados y titulares de PNC deben realizar el trámite de forma presencial, previa solicitud de turno, en www.anses.gob.ar o llamando al 130 (gratuito desde líneas fijas).

Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo pueden efectuarlo por la web y también en forma presencial en las oficinas de ANSES; los titulares de Asignaciones Familiares deben hacer el trámite únicamente por Internet.

Para todos los casos la cuota a pagar cada mes no debe superar el 30% del haber y el préstamo se deposita en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social del beneficiario, dentro de los 5 días hábiles de iniciado el trámite.

Más de 8 millones de créditos ANSES

En sus modalidades anteriores, ANSES entregó alrededor de 8 millones de créditos, muchos de los cuales fueron utilizados para refacciones en la vivienda.

Esto se debe, en gran parte, a que se extendió la posibilidad de acceso a estos créditos a los titulares de la PUAM y PNC, y a los padres y madres que cobran la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar, mientras que antes eran solo para jubilados y pensionados.