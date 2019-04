Alan Pichot participará de la Copa Argentina de Ajedrez en Concepción

Alan Pichot, que a pesar de sus jóvenes 19 años es considerado una de las máximas figuras del ajedrez argentino de todos los tiempos, estará en Concepción del Uruguay entre del 3 al 5 de mayo, para participar de las actividades previstas en la Copa Argentina de Ajedrez. Es que además del certamen propiamente dicho, el talentoso ajedrecista argentino brindará una charla destinada a ciento cincuenta niños y jóvenes, jugará una partida de exhibición y otra de simultáneas, que muy probablemente se desarrolle en plaza Ramírez.

El 29 de septiembre de 2014 en Durban (Sudáfrica), Pichot se consagraba campeón mundial sub 16, convirtiéndose en el Maestro Internacional más joven de la historia argentina, comenzando a coronar una carrera de inteligencia precoz, iniciada con tan solo cuatro años. “Fui a la casa de un compañero de jardín y me llamó mucho la atención cuando el hermano mayor sacó un tablero y se puso a jugar con el padre. De ahí en más ya no paré más…”, explicaría en una entrevista periodística, quien traería para el país un título que el ajedrez nacional no obtenía desde 1992.

Pichot será el mayor atractivo del torneo que, no obstante, también tendrá como protagonistas a otros destacados jugadores argentinos e –inclusive- otros del exterior, que han solicitado sumarse.

El certamen es organizado por la Comisión de Ajedrez del Club Social y la Municipalidad de Concepción del Uruguay, con el aval de la Federación Argentina de Ajedrez. El objetivo es difundir la actividad ajedrecística, no sólo como deporte, sino como una valiosa herramienta de carácter educativo. Hasta el momento han confirmado su presencia más de noventa ajedrecistas de todo el país, motivo por el cual los organizadores aguardan un número superior a cien inscriptos para el día de inicio del campeonato.