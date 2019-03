Un arranque prometedor de Agustín De Brabandere

En el primer día de actividad en Neuquén, Agustín De Brabandere fue gran protagonista en los entrenamientos del TC Pista y se ubicó 5° en el ordenamiento general.

El piloto nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, comenzó de manera estupenda esta segunda reunión puntuable de la temporada que el TC Pista está desarrollando en el autódromo “Parque Provincia del Neuquén”. La jornada se presentó soleada y ventosa lo cual motivó que la primera tanda de entrenamientos se viera muy interrumpida y con una pista sucia, con lo cual no se pudieron sacar grandes referencias.

Más allá de eso, el potencial que había demostrado el Ford atendido por los Hermanos Álvarez y motorizado por “Pope” Bonelli lo hacían ilusionarse al entrerriano con pelear por los puestos de vanguardia y así sucedió en la segunda y última tanda cronometrada donde fue mejorando su registro en cada vuelta para terminar estableciendo un tiempo de 1m30s329/1000 para ubicarse 5° en el ordenamiento final a tan solo 4 décimas de la punta.

De esta manera el inicio es más que prometedor para Agustín que espera confiado la continuidad de la actividad que seguirá mañana desde las 08:30hs con un nuevo entrenamiento, ambas clasificaciones (10:05hs y 11:30hs) y sus respectivas series que se pondrán en marcha desde las 15:05hs.

Analizando el primer día de actividad, el piloto uruguayense declaró: “Me quedé muy contento con el funcionamiento del auto y quedar entre los 5 en la general es muy bueno porque es un parámetro de cara a la clasificación.

Para mañana tenemos detalles que pulir en la puesta a punto y en maniobra ya que la vuelta no fue perfecta así que me deja tranquilo de que podemos mejorar más.

Agradezco a todos los sponsors que nos están acompañando, a todo el equipo de los Hermanos Álvarez, a ‘Pope’ Bonelli por el motor, a mi familia, mis amigos y toda la gente que siempre nos apoya” concluyó.

TC Pista

General Entrenamiento

1° Valle, Mario 01:29.894 a 175,407 km/h

2° Vázquez, Martín 0.011

3° Agrelo, Marcelo 0.026

4° Muchiut, Marcos 0.329

5° De Brabandere, Agustín 0.435

6° Craparo , Elio 0.437

7° Todino, Germán 0.510

8° Jakos, Andrés 0.576

9° De La Iglesia, Lautaro 0.585

10° Álvarez, Santiago 0.627