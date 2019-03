Trabajadores de LT 11 resisten el vaciamiento

En un comunicado enviado a los mediios, los trabajaodres de la AM de Concepción remarcaron que sigue profundizándose el vaciamiento de la radio y de los medios públicos en todo el país. El documento expresa lo siguiente:

“Precarización laboral

En LT11 siguen precarizando -bajo un fraude laboral que ya lleva seis años- a compañeros contratados a quienes no quieren reconocerlos como trabajadores estables, que cobran salario de miseria que no llega ni a la mitad del mínimo vital y móvil, no percibieron la paga de enero y no gozan ninguno de los derechos laborales más básicos.

Radio pública de puertas cerradas

No se designan trabajadores para los turnos que están vacantes; no se respetan las guardias mínimas que obligan los convenios colectivos de trabajo quedando la emisora cerrada durante varias horas y en otros casos días enteros.

Tampoco se designan reemplazos por licencias de enfermedad o vacaciones. Para los feriados solo se habilita la cobertura de cuatro horas, el resto de esos días la radio cierra. También se violan los convenios al no reemplazar por un trabajador de planta al Jefe de área cuando se toma licencia.

Vaciamiento de personal

Solo en los últimos dos años la planta de personal se vio reducida en un 30% debido a jubilaciones y en su mayoría despidos encubiertos -mal llamados “retiros voluntarios”-. Sin embargo no se cubren esos puestos, ni siquiera reconociendo como trabajadores estables a los contratados precarizados.

Denunciamos el abandono que sufren compañeros y compañeras que quedan solas en la emisora durante todo un turno, a la noche, sin seguridad o amparo alguno además quedando como responsables del edificio, incluso de su apertura y cierre, tarea y responsabilidad que no les corresponde.

Pauperización de los salarios y paritaria cero

La situación salarial sigue siendo grave ya que la patronal desconoció la paritaria y nos confiscaron los aumentos otorgados durante dos meses de 2018. Luego de un 2018 sin aumentos y con una inflación cercana al 50%, compañeros quedaron con salarios básicos de pobreza.

Ahora, en enero de 2019 la patronal decidió otorgar un 15% de aumento de miseria de manera unilateral y sin paritaria. Es por ello que la asamblea de locutores y comunicadores decidió transmitir a la conducción sindical nacional la necesidad urgente de apertura de paritarias, un 23% para igualar el salario perdido en 2018 y la activación de cláusula gatillo.

Recuperamos las fiestas de verano pero nos precarizan y discriminan

Luego de dos años de lucha los trabajadores recuperamos la cobertura de la Fiesta de la Artesanía y Fiesta de la Playa pero con precarización y discriminación a compañeros.

Para las catorce noches de cobertura de ambos festivales no se designaron a todos los compañeros en un claro acto discriminatorio del que aún no tuvimos respuesta formal luego de pedidos de explicación al director.

Durante toda la semana de la Artesanía nos trasladamos en un móvil que no estaba en condiciones producto del grave abandono ya que la Dirección local omitió durante muchos años el mantenimiento del mismo encontrándose hoy con cubiertas gastadas y falta de adherencia, puertas que no funcionan lo que nos obligó a conducir en autopista, durante la noche, a muy baja velocidad para proteger nuestra integridad física.

Por otro lado expresamos nuestra solidaridad con los compañeros operadores que por primera vez en la historia no fueron designados para trabajar en la fiesta colonense.

Además siguen sin cubrirse los principales espectáculos deportivos de relevancia por decisión artística de la conducción local de LT11.

Denuncia al Director

Denunciamos al Director Abelardo Santangelo por una nueva acción desleal, antiobrera y antisindical de ocupar nuestros puestos de trabajo en los turnos vacantes del sábado 9, viernes 15 y sábado 16 de febrero en lugar de designar un compañero para tales labores. Tal denuncia fue realizada en la Delegación local de Trabajo.

Desde junio de 2018, los trabajadores venimos solicitando reuniones conjuntas de todo el personal con el Director a lo que se nos niega de manera sistemática.

Dos años sin FM Arenas

También en el pasado mes de febrero se cumplieron dos años del cierre total de FM Arenas que es utilizada para retransmitir durante las 24 horas programación originada en la ciudad de Buenos Aires.

Higiene y seguridad laboral

Sigue sin haber respuestas en materia de higiene y seguridad laboral, condiciones edilicias paupérrimas, entre otras cuestiones la dirección local dejó de comprar el agua en bidones cuyo consumo ahora pagamos los trabajadores.

¡LT11 SIGUE VIVA GRACIAS A LA LUCHA DE SUS TRABAJADORES!

ASAMBLEA DE LOCUTORES Y COMUNICADORES DE LT11

DELEGACIÓN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY SINDICATO ARGENTINO DE LOCUTORES Y COMUNICADORES, SALCO

12 de marzo de 2019, Concepción del Uruguay.”