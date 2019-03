Tercera fecha del femenino

San Marcial y Almagro volvieron a ganar. En solo tres fechas tomaron distancia de cinco puntos sobre el resto. Parque Sur saltó a la cima de la Divisional B.

El sábado en la histórica vio el paso de la 3ª Fecha del Apertura Femenino “Profesora Juanita Calivari”. Se jugó en la auxiliar del Plazaola, que mostró una considerable mejora y se presentó en muy buenas condiciones, y como se está haciendo costumbre con gran acompañamiento del público.

San Marcial y Almagro marcan el rumbo nuevamente, y no es arriesgado pensar que se encaminarán a una definición mano a mano, porque en solo tres fechas solo conocen victorias para estar bien arriba, y sacaron diferencia de cinco puntos al más cercano perseguidor.

Las Bohemias lo hicieron ante Don Bosco por 3 a 1, con goles de Valeria Zárate, Antonella Rapallo y Maricel Lorenzón. Por su parte Almagro, por idéntico resultado se impuso a Agrario Rocamora, con dos de Melina Ramírez y otro de Belén Yasiuk.

En los restantes partidos Atlético Uruguay y Gorilas ganaron lograron sus primeros triunfos en el torneo. Las Decanas golearon 3 a 0 a María Auxiliadora y Las Verdes del Palacio se impuso ajustadamente 1 a 0 a Unión y Recreo.

Parque Sur líder en la Divisional B. Con dos goles de Mariana Romero, las Sureñas derrotaron a Lanús y saltaron a la cima con 7 puntos. El hasta ayer líder Atlético Colonia Elía, cayó ante Defensores por 2 a 1, ambos escoltan a solo un punto. En el otro juego La China le ganó 2 a 0 a Engranaje logrando su primera victoria en el certamen.

Resultados

Divisional A

Atlético Uruguay 3 – María Auxiliadora 0

Goles: Ana Ledesma-2- y Nadia González (AU)

San Marcial 3 – Don Bosco 1

Goles: Valeria Zárate, Maricel Lorenzón y Antonella Rapallo (SM); Vanesa Lambert (DB)

Los Gorilas 1 – Unión y Recreo 0

Gol: Camila Cabrera (LG)

Agrario Rocamora 1 – Almagro 3

Goles: Melina Ramírez-2- y Belén Yasiuk (A); Patricia Moreyra (AR)

Divisional B

Lanús 0 – Parque Sur 2

Goles: Mariana Romero-2-

La China 2 – Engranaje 0

Goles: Lucía Valdez y María Domínguez (LCH)

Defensores 2 – Atlético Colonia Elía 1

Goles: Cecilia Povoroznik y Vanina Ramírez (D); Natalia Schurlick (CACE)

Libre: San José

Posiciones

Divisional A

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Almagro 9 3 3 0 0 10 2 8 San Marcial 9 3 3 0 0 7 2 5 María Auxiliadora 4 3 1 1 1 1 3 -2 Los Gorilas 4 3 1 1 1 2 5 -3 Atlético Uruguay 3 3 1 0 2 3 3 0 Don Bosco 3 3 1 0 2 3 4 -1 Agrario Rocamora 3 3 1 0 2 3 6 -3 Unión y Recreo 0 3 0 0 3 0 4 -4



Divisional B

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Parque Sur 7 3 2 1 0 6 1 5 Atlético Colonia Elía 6 3 2 0 1 14 4 10 Defensores 6 2 2 0 0 5 2 3 La China 4 3 1 1 1 4 9 -5 Lanús 3 3 1 0 2 2 7 -5 San José 0 2 0 0 2 1 4 -3 Engranaje 0 2 0 0 2 0 5 -5

Próxima Fecha (4ª)

Divisional A

San Marcial vs. Unión y Recreo

Don Bosco vs. Almagro

Agrario Rocamora vs. María Auxiliadora

Atlético Uruguay vs. Los Gorilas



Divisional B

Atlético Colonia Elía vs. San José

Engranaje vs. Lanús

Parque Sur vs. Defensores

Libre: La China