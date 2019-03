Sindicato de Empleados de Comercio C. del Uruguay

Durante la semana que está finalizando, el gremio realizó los rutinarios controles en distintos establecimientos comerciales de la ciudad, en busca de la regularización de las condiciones laborales de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75.

En esta oportunidad se contó con la valiosa colaboración de la Secretaria de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos a cargo del Dr. Fernando Quinodoz y del responsable local el Dr. Héctor Acosta. Entre los días miércoles y jueves se relevaron una veintena de emprendimientos dando resultados altamente satisfactorios, logrando en la mayoría de los casos la regularización de los compañeros trabajadores.

No es habitual que el gremio realice publicaciones al respecto , pero en este marco de situación adversa para los Trabajadores en general y los Empleados de Comercio en particular , donde el trabajo no registrado, la media jornada se ha caracterizado, contar con el apoyo de los organismos del Estado es sumamente importante.